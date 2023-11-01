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≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
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Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19409
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:40
#15
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Цитата:
5555:
2) для экономии на освещении


это шутка надеюсь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20915
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:41
#16
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Цитата:
5555:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)

Тогда им бы ещё по-хорошему разрешение в министерстве обороны получить. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20915
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:42
#17
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Цитата:
alex_60:
это шутка надеюсь?

Мне первая шутка про взрывоопасность вообще понравилась :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:45
#18
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//Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий интересы ОСИ, на заседании суда 18 октября доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции, а все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.//

Да какая собственно разница, кто и что проигнорировал. Есть фирма, которая эту будку там отстроила, значит есть и заказчик. И по документам можно всё проследить. Нет Фирмы - значит самострой и подлежит однозначно сносу. Чего тут за лишние телодвижения устраивать. А виновных под суд и точка! :lol:
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:47
#19
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Цитата:
5555:
для соответствия классу взрывоопасности. (е

А что там может бумкнуть? Это та самая насосная, которая по факту в подвале (ну или техническом этаже) дома находиться должна.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 13:12
#20
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Цитата:
maxsaf:
магазинчик нужен, по-любому

Да там не магазинчик, а один раз бульдозером проехать и всё снести к чертям собачим, весь самострой со шлагбаумами. Аборзели совсем. Там даже если и кондониум, или как его там правильно есть. то это только придомовая территория, остальное муниципальная. А значит должна быть доступна любому проходимцу. А если они у себя такие "правила" решили примерить, то пусть с себя и начнут, через другие дворы больше не ходить и не ездить, только по тротуарам муниципалитета передвигаться. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 13:50
#21
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Ну уже победили жильцы.
Тут говорить не о чем..
А фото смотрю поддельное, ну да и ладно, так даже красивей..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8961
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 13:58
#22
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Цитата:
alex_60:
все уже опознаны думаю.

----Кроме того , кто слева - за ребенка спрятался .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:10
#23
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В принципе народ показал, что может стоять за себя и выигрывать даже суды, не имея за своими спинами миллиардный бизнес, как у некоторых Богов со стороны бизнеса, сдающих им свои квартиры..
Смотрю, тут торгаши, перекупы, сами в шоке, аж на две страницы нытья развели.
А как иначе?
Народ не тварь дрожащая, наконец то..
С чем всех и поздравляю, кто так же страдает от таких вот, у кого деньги решают все и кто так же захочет когда то выйти и сказать слово Нет таким.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:16
#24
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Интересен заявитель..
Зачем?
Зачем себе выстрелил в колено?
Для того, чтобы лишиться своего бизнеса и теперь начать сдавать хату по суточно и по часам?
Я сам туда ходил уже сколько лет, с женой и сыном, оптом, как только приехали сюда, стригся, давали даже больше, всегда хвалил его, отличный офис, работа, все нормально.
Сейчас что?
Все переделывать и сдавать по часам?
Это лучшее, чего он смог добиться?

[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 14:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:21
#25
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Зато есть и плюсы для бизнеса.
Кодо птица отстроила себе со скоростью звука двухэтажный неплохой домик в районе Строительной.
Благодаря нам..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8961
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 14:21
#26
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---Интересно , кто же слева за ребенка спрятался ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:25
#27
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Почему нет фото из самого суда, опросы журналист проводил, и тд..?
Да и ладно, давно уже в принципе было..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 15:57
#28
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В этом доме наверное квартиру на восьмом этаже, которая под квартирой онного находится. теперь и продать то по хорошей цене не получится. А если типус разойдётся, то скоро может и весь дом так под снос продадут за копейки. Не я всё понимаю, ребёнки и прочее, но с 22 часов тишина. А там на 9-ом этаже только жизнь начинается. :lol: Я бы не выдержал.
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