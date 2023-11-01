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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
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Я робот(Пользователи)
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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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a
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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:40
Цитата:
это шутка надеюсь?
5555:
2) для экономии на освещении
2) для экономии на освещении
это шутка надеюсь?
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:41
Цитата:
Тогда им бы ещё по-хорошему разрешение в министерстве обороны получить.
5555:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
Тогда им бы ещё по-хорошему разрешение в министерстве обороны получить.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:42
Цитата:
Мне первая шутка про взрывоопасность вообще понравилась
alex_60:
это шутка надеюсь?
это шутка надеюсь?
Мне первая шутка про взрывоопасность вообще понравилась
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:45
//Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ, представляющий интересы ОСИ, на заседании суда 18 октября доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции, а все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.//
Да какая собственно разница, кто и что проигнорировал. Есть фирма, которая эту будку там отстроила, значит есть и заказчик. И по документам можно всё проследить. Нет Фирмы - значит самострой и подлежит однозначно сносу. Чего тут за лишние телодвижения устраивать. А виновных под суд и точка!
Да какая собственно разница, кто и что проигнорировал. Есть фирма, которая эту будку там отстроила, значит есть и заказчик. И по документам можно всё проследить. Нет Фирмы - значит самострой и подлежит однозначно сносу. Чего тут за лишние телодвижения устраивать. А виновных под суд и точка!
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:47
Цитата:
А что там может бумкнуть? Это та самая насосная, которая по факту в подвале (ну или техническом этаже) дома находиться должна.
5555:
для соответствия классу взрывоопасности. (е
для соответствия классу взрывоопасности. (е
А что там может бумкнуть? Это та самая насосная, которая по факту в подвале (ну или техническом этаже) дома находиться должна.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 13:12
Цитата:
Да там не магазинчик, а один раз бульдозером проехать и всё снести к чертям собачим, весь самострой со шлагбаумами. Аборзели совсем. Там даже если и кондониум, или как его там правильно есть. то это только придомовая территория, остальное муниципальная. А значит должна быть доступна любому проходимцу. А если они у себя такие "правила" решили примерить, то пусть с себя и начнут, через другие дворы больше не ходить и не ездить, только по тротуарам муниципалитета передвигаться.
maxsaf:
магазинчик нужен, по-любому
магазинчик нужен, по-любому
Да там не магазинчик, а один раз бульдозером проехать и всё снести к чертям собачим, весь самострой со шлагбаумами. Аборзели совсем. Там даже если и кондониум, или как его там правильно есть. то это только придомовая территория, остальное муниципальная. А значит должна быть доступна любому проходимцу. А если они у себя такие "правила" решили примерить, то пусть с себя и начнут, через другие дворы больше не ходить и не ездить, только по тротуарам муниципалитета передвигаться.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 13:50
Ну уже победили жильцы.
Тут говорить не о чем..
А фото смотрю поддельное, ну да и ладно, так даже красивей..
Тут говорить не о чем..
А фото смотрю поддельное, ну да и ладно, так даже красивей..
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 13:58
Цитата:
----Кроме того , кто слева - за ребенка спрятался .
alex_60:
все уже опознаны думаю.
все уже опознаны думаю.
----Кроме того , кто слева - за ребенка спрятался .
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:10
В принципе народ показал, что может стоять за себя и выигрывать даже суды, не имея за своими спинами миллиардный бизнес, как у некоторых Богов со стороны бизнеса, сдающих им свои квартиры..
Смотрю, тут торгаши, перекупы, сами в шоке, аж на две страницы нытья развели.
А как иначе?
Народ не тварь дрожащая, наконец то..
С чем всех и поздравляю, кто так же страдает от таких вот, у кого деньги решают все и кто так же захочет когда то выйти и сказать слово Нет таким.
Смотрю, тут торгаши, перекупы, сами в шоке, аж на две страницы нытья развели.
А как иначе?
Народ не тварь дрожащая, наконец то..
С чем всех и поздравляю, кто так же страдает от таких вот, у кого деньги решают все и кто так же захочет когда то выйти и сказать слово Нет таким.
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:16
Интересен заявитель..
Зачем?
Зачем себе выстрелил в колено?
Для того, чтобы лишиться своего бизнеса и теперь начать сдавать хату по суточно и по часам?
Я сам туда ходил уже сколько лет, с женой и сыном, оптом, как только приехали сюда, стригся, давали даже больше, всегда хвалил его, отличный офис, работа, все нормально.
Сейчас что?
Все переделывать и сдавать по часам?
Это лучшее, чего он смог добиться?
[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 14:22]
Зачем?
Зачем себе выстрелил в колено?
Для того, чтобы лишиться своего бизнеса и теперь начать сдавать хату по суточно и по часам?
Я сам туда ходил уже сколько лет, с женой и сыном, оптом, как только приехали сюда, стригся, давали даже больше, всегда хвалил его, отличный офис, работа, все нормально.
Сейчас что?
Все переделывать и сдавать по часам?
Это лучшее, чего он смог добиться?
[Исправлено: 111, 01.11.2023 - 14:22]
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:21
Зато есть и плюсы для бизнеса.
Кодо птица отстроила себе со скоростью звука двухэтажный неплохой домик в районе Строительной.
Благодаря нам..
Кодо птица отстроила себе со скоростью звука двухэтажный неплохой домик в районе Строительной.
Благодаря нам..
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 14:21
---Интересно , кто же слева за ребенка спрятался ?
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 14:25
Почему нет фото из самого суда, опросы журналист проводил, и тд..?
Да и ладно, давно уже в принципе было..
Да и ладно, давно уже в принципе было..
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 15:57
В этом доме наверное квартиру на восьмом этаже, которая под квартирой онного находится. теперь и продать то по хорошей цене не получится. А если типус разойдётся, то скоро может и весь дом так под снос продадут за копейки. Не я всё понимаю, ребёнки и прочее, но с 22 часов тишина. А там на 9-ом этаже только жизнь начинается. Я бы не выдержал.
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