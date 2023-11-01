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≡ Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 14:30
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Жильцам передали просьбу застройщика - по возможности не пользоваться электроплитками, так как проводка может не выдержать напряжения. Газ в этот дом подключат только при полном заселении. Как жить?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 14:30
#1
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Цитата:
кухне, на пороге перед балконом, стяжка вытянута AlinEXом  и уже начинает крошиться.




Мда уж, что то тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..
Может специальный какой?
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
234
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 14:44
#2
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Я когда женился в 90-х, снимал квартиру. Так вот чтобы было уютно, сам наклеил новые обои, покрасил полы, окна. Утеплил входную дверь.
А тут БЕСПЛАТНО дали арендное жилье. Это считай на всю жизнь. И скорее всего и детям перейдёт. Так устрани все недостатки. Тебе жить здесь.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:21
#3
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Да, когда то мы пахали, покупая хату себе по тем деньгам, что заработали, ремонтировали, жили..
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13476
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 15:30
#4
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В чем проблема? Откажитесь от квартиры и дальше ждите 10 лет. Глядишь может подгонят с красивыми розетками, с пятью батареями зале что б не холодно было)
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13476
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 15:32
#5
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Цитата:
ZXC:

Родители в 90 х получили 3-х комнатную. Там полов даже не было. Мы по вечерам ходили и всё сами ремонтировали. Кстати класное время было. Все соседи собирались, помогали друг другу. Мы маленькими бегали по всему дому) а щас выросло поколение тиктокеров и нытиков.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8961
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:42
#6
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Цитата:
111:
тоже не встречал алинекса на половых покрытиях..

----Есть
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2683
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 15:46
#7
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Цитата:
Гога:
----Есть

Что есть? Я даже не знаю, что такое алинекса, боюсь себе представить. :lol:
А что с Виталиком замутили? тоже теперь своё мнение через таможню пропускает? :lol:
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
357
Re: Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных...
Отправлено: 01.11.23 - 16:11
#8
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Цитата:
111:
А сегодня не надо ничего делать, просто подавай жалобы постоянно и будешь хорошо жить..

Ну, думаю жалобы им нужно подавать. Хотя бы чтобы потом не оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33303
Ключи вручили перед Днем республики - На дефекты в арендных квартирах жалуются новоселы в Костанае
Отправлено: 01.11.23 - 16:14
#9
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Цитата:
5555:
оказалось, что то они как жильцы все сломали в чужой квартире (которую они просто арендуют) и им потом не выставили счет на ремонт всего

А, ну конечно, этого я что то не учел.
За нашим государством глаз да глаз нужен в этом плане..
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