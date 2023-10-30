Отправлено: - 10:41

По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное.