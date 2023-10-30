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≡ "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47873
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
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По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13476
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 01.11.23 - 15:38
#15
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Цитата:
ZXC:

Не понял. Можно по этому номеру отключить телефон ( тобишь не платить больше за него) но интернет останется?
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