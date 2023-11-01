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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47869
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
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"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
это фото общее, которые строят насосную станцию?
человек двадцать. все уже опознаны думаю.
всех привлекут за незаконное строительство.
каждому по 690000.
законы надо соблюдать.
иначе беспредел.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:13]
человек двадцать. все уже опознаны думаю.
всех привлекут за незаконное строительство.
каждому по 690000.
законы надо соблюдать.
иначе беспредел.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:13]
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:43
а что, это группа, нарушившая закон, не члены ОСИ?
кто они? неопознанные люди?
и чего тогда придуриваться, что ОСИ ни при чем?
странный судья какой то, очевидного не видит.
кто они? неопознанные люди?
и чего тогда придуриваться, что ОСИ ни при чем?
странный судья какой то, очевидного не видит.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2673
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:46
Мда, интересная у людей жизнь. Для всего подобного, есть тех. этажи или подвалы. Но кто то, сдал всё это "Бизнесу" и теперь незаконно отстраивают снаружи, то, что должно находиться в доме. Как говорят и рыбку сьесть и .... И главное считают себя правыми, по судам бегают. Вот если бы привлечь тех, кто сдал необходимые помещения для коммуникаций бизнесу и вернуть всё на свои места. Интересно, разрешили бы бизнесу строить такой сарайчик снаружи?
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:46
//Байбазаров также спрашивал, почему госорганы не выявили бесхозный объект в центре города и за 30 лет независимости не смогли найти нового балансодержателя.//
ну тут вообще логики нет.
почему кто то должен каждый насос выявлять бесхозный.
независимость Казахстана привлек,
до независимости мол все было хорошо.
ну тут вообще логики нет.
почему кто то должен каждый насос выявлять бесхозный.
независимость Казахстана привлек,
до независимости мол все было хорошо.
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:48
а вообще полиции надо взять этот двор под особый контроль.
собираются во дворе , открыто выпивают виноводочные изделия,
публикуют при этом фото со своих возлияний.
собираются во дворе , открыто выпивают виноводочные изделия,
публикуют при этом фото со своих возлияний.
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:50
насос раз.
шлагбаум и продажа ключей два.
постоянные суды.
жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то.
предположения ,почему это началось, оставлю при себе.
хотя все очевидно.
шлагбаум и продажа ключей два.
постоянные суды.
жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то.
предположения ,почему это началось, оставлю при себе.
хотя все очевидно.
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:07
//который десятилетиями жильцы вынуждены были обслуживать?//
чего?
ПКСК обслуживало. в котором жильцы состояли.
чего?
ПКСК обслуживало. в котором жильцы состояли.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1476
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:15
Комментарий проходит проверку.
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:22
Цитата:
Наказать по всей строгости, но не ОСИ, а строителей. Кажется, один подозреваемый найден
тогда мы бы сняли проверку против "Центр-парк" и открыли бы новую проверку - против конкретных жильцов. Потому что кто-то должен нести ответственность за незаконное строительство!
Наказать по всей строгости, но не ОСИ, а строителей. Кажется, один подозреваемый найден
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:27
кстати зачем в этой "насосной" такие большие окна?
чтобы тепло было?
в таких обьектах вообще никаких окон быть не должно.
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:34]
чтобы тепло было?
в таких обьектах вообще никаких окон быть не должно.
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:34]
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:31
Цитата:
Люди жили себе, не тужили, и тут бац, за каких то пару лет - огонь воду и медные трубы пришлось пройти. Видимо там какой-то баламут у них завелся. Все, спокойная жизнь кончилась.
alex_60:
насос раз. шлагбаум и продажа ключей два. постоянные суды. жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то. предположения ,почему это началось, оставлю при себе. хотя все очевидно.
насос раз. шлагбаум и продажа ключей два. постоянные суды. жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то. предположения ,почему это началось, оставлю при себе. хотя все очевидно.
Люди жили себе, не тужили, и тут бац, за каких то пару лет - огонь воду и медные трубы пришлось пройти. Видимо там какой-то баламут у них завелся. Все, спокойная жизнь кончилась.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 356
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:37
Цитата:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
2) для экономии на освещении
alex_60:возможные варианты ответа:
такие большие окна?
такие большие окна?
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
2) для экономии на освещении
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:38
Цитата:
А мне напоминает магазин по продаже ключей от шлагбаумов. Второй комплект распродадут - третий шлагбаум установят - и по-новой ключи продавать
Щас же там всего 4 шлагбаума - по два на каждый въезд, а по плану - вроде 8 шлагбаумов и на каждый подъезд по шлагбауму, нужно будет продать ещё где-то ещё двести-триста ключей. Короче, магазинчик нужен, по-любому
alex_60:
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.
А мне напоминает магазин по продаже ключей от шлагбаумов. Второй комплект распродадут - третий шлагбаум установят - и по-новой ключи продавать
Щас же там всего 4 шлагбаума - по два на каждый въезд, а по плану - вроде 8 шлагбаумов и на каждый подъезд по шлагбауму, нужно будет продать ещё где-то ещё двести-триста ключей. Короче, магазинчик нужен, по-любому
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:39
Цитата:
вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?
а тут насосик водяной.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:43]
5555:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?
а тут насосик водяной.
[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:43]
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