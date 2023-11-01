НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47869
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ доказывал: у инспекции нет доказательств, что ОСИ является заказчиком строительства насосной станции. А все аргументы о причастности отдельных жильцов были проигнорированы.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 11:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это фото общее, которые строят насосную станцию?
человек двадцать. все уже опознаны думаю.
всех привлекут за незаконное строительство.
каждому по 690000.
законы надо соблюдать.
иначе беспредел.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:13]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что, это группа, нарушившая закон, не члены ОСИ?
кто они? неопознанные люди?
и чего тогда придуриваться, что ОСИ ни при чем?
странный судья какой то, очевидного не видит.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2673
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:46
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда, интересная у людей жизнь. Для всего подобного, есть тех. этажи или подвалы. Но кто то, сдал всё это "Бизнесу" и теперь незаконно отстраивают снаружи, то, что должно находиться в доме. Как говорят и рыбку сьесть и .... И главное считают себя правыми, по судам бегают. 8-) Вот если бы привлечь тех, кто сдал необходимые помещения для коммуникаций бизнесу и вернуть всё на свои места. Интересно, разрешили бы бизнесу строить такой сарайчик снаружи? 8-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Байбазаров также спрашивал, почему госорганы не выявили бесхозный объект в центре города и за 30 лет независимости не смогли найти нового балансодержателя.//

ну тут вообще логики нет.
почему кто то должен каждый насос выявлять бесхозный.
независимость Казахстана привлек,
до независимости мол все было хорошо.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:48
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вообще полиции надо взять этот двор под особый контроль.
собираются во дворе , открыто выпивают виноводочные изделия,
публикуют при этом фото со своих возлияний.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 11:50
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насос раз.
шлагбаум и продажа ключей два.
постоянные суды.
жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то.
предположения ,почему это началось, оставлю при себе.
хотя все очевидно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:07
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//который десятилетиями жильцы вынуждены были обслуживать?//

чего?
ПКСК обслуживало. в котором жильцы состояли.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1476
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:15
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20915
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:22
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
тогда мы бы сняли проверку против "Центр-парк" и открыли бы новую проверку - против конкретных жильцов. Потому что кто-то должен нести ответственность за незаконное строительство!

Наказать по всей строгости, но не ОСИ, а строителей. Кажется, один подозреваемый найден :lol:

Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:27
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати зачем в этой "насосной" такие большие окна?
чтобы тепло было?
в таких обьектах вообще никаких окон быть не должно.
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:34]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20915
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:31
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
насос раз. шлагбаум и продажа ключей два. постоянные суды. жили люди не тужили многие годы, и начался во дворе ад какой то. предположения ,почему это началось, оставлю при себе. хотя все очевидно.

Люди жили себе, не тужили, и тут бац, за каких то пару лет - огонь воду и медные трубы пришлось пройти. Видимо там какой-то баламут у них завелся. Все, спокойная жизнь кончилась. :lol:
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
356
Re: "ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность...
Отправлено: 01.11.23 - 12:37
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
такие большие окна?
возможные варианты ответа:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)
2) для экономии на освещении
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20915
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:38
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
больше похоже на ларек по продаже в/в изделий 24/7.

А мне напоминает магазин по продаже ключей от шлагбаумов. Второй комплект распродадут - третий шлагбаум установят - и по-новой ключи продавать :lol:
Щас же там всего 4 шлагбаума - по два на каждый въезд, а по плану - вроде 8 шлагбаумов и на каждый подъезд по шлагбауму, нужно будет продать ещё где-то ещё двести-триста ключей. Короче, магазинчик нужен, по-любому :lol: 8-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19406
"ОСИ и жильцам предлагают отвечать за безалаберность чиновников" - Дело о штрафе за незаконное строительство насосной станции рассмотрел суд Костаная
Отправлено: 01.11.23 - 12:39
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
1) для соответствия классу взрывоопасности. (если бумкнет, то вылетят окна, но не будет обрушения)


вы видели хоть одну подстанцию во дворах с окнами?
а тут насосик водяной.

[Исправлено: alex_60, 01.11.2023 - 12:43]
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS