Отправлено: - 12:22

тогда мы бы сняли проверку против "Центр-парк" и открыли бы новую проверку - против конкретных жильцов. Потому что кто-то должен нести ответственность за незаконное строительство!

Цитата:Наказать по всей строгости, но не ОСИ, а строителей. Кажется, один подозреваемый найден