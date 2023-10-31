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Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
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