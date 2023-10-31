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≡  Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47866
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 15:55
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Месторождение никеля и кобальта "Шевченковское" в Костанайской области вернули государству в рамках следствия по делу бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, сообщили в Антикоре.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8957
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 01.11.23 - 00:52
#15
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Цитата:
alex_60:
Во время ямной культуры Каспий и Аральское море были выкопаны кочевниками, а

:lol: :lol: :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2669
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 01.11.23 - 00:56
#16
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