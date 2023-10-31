Эл-починно: Вот что важно: 1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
А, вот оно что.. А что без ссылки то, чужие слова перепечатываешь с телеграмма? С Ватного Болота?
111: А что без ссылки то, чужие слова перепечатываешь с телеграмма? С Ватного Болота?
А я по болотам не лазаю, а телеграмма у меня нет. Как был текст, так и взял, ссылка то зачем? Я же не распространяю тут как некоторые фейковую информацию с болот и телеграммов. Просто выделил фразу, с которой абсолютно согласен. Автор не известен, поэтому и не указал. Источник - не важен, от слова совсем.
Эл-починно: Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать
конечно, я человек не просвещённый, но не сказал бы что хоть как-то заметно чтобы мы сами этими недрами сколько-нибудь разумно пользовались или достаточно интенсивно двигались в направлении замещения доходов государства с продажи недр, на продажу хотя бы полуфабрикатов из их содержимого. можно, конечно, с гордым видом и голой задницей сидеть на недрах "собакой на сене", для того чтобы потешить чьё-то эго. Но долго ли мы так высидим? и, да, вы же сами ради этих "побрякушек" из страны уехали, возможно чтобы в числе первых иметь к ним доступ. право, не станете же вы утверждать что уехали только потому что там природы красивше да климаты пользительней!? так-то тот же краснодарский край в этом отношении куда интересней. Цитата:
Эл-починно: Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта
я правильно понимаю что вы её непосредственный участник? нет, конечно же вы делаете это стиснув зубы от немой злобы и нежелания в ней участвовать. да ещё где? на стороне ужасной нато! но участвуете? непосредственно. просто в противном случае это утверждение автоматически попадает в ряд: плоская земля - комитет 300 - золотой миллиард - билл гейтс организатор эпидемии ковида; ну и прочее. там много всяких маразматических утверждений имеющих под собой основание состоящее из простейшего сочетания человеческих глупости и амбициозности. то, что в одном фильме называлось "недалёкий и деятельный? страшное сочетание!" Цитата:
Эл-починно: Я был более высокого мнения о вас
знаете. если у вас есть такая возможность, возвращайтесь обратно. потому что очевидно в той вашей немеччине настолько скучно, что у вас не только вообще есть какое-то мнение обо мне, но оно ещё и имеет пусть даже минимальную градацию уровня "хуже-лучше". загниёте вы там от безделья и скуки. Цитата:
Эл-починно: Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции!
Целых два комментария, 12995 и ..96 присвоены себе.. Как то не лезет ни в какие ворота.. Раннее редакция говорила о ссылках, если слова не принадлежат тебе. По моему это грубейшее нарушение правил, которые мы сами же и ввели..
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