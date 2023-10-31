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Эл-починно:

Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать

Эл-починно:

Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта

Эл-починно:

Я был более высокого мнения о вас

Эл-починно:

Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции!

Цитата:конечно, я человек не просвещённый, но не сказал бы что хоть как-то заметно чтобы мы сами этими недрами сколько-нибудь разумно пользовались или достаточно интенсивно двигались в направлении замещения доходов государства с продажи недр, на продажу хотя бы полуфабрикатов из их содержимого. можно, конечно, с гордым видом и голой задницей сидеть на недрах "собакой на сене", для того чтобы потешить чьё-то эго. Но долго ли мы так высидим? и, да, вы же сами ради этих "побрякушек" из страны уехали, возможно чтобы в числе первых иметь к ним доступ.право, не станете же вы утверждать что уехали только потому что там природы красивше да климаты пользительней!? так-то тот же краснодарский край в этом отношении куда интересней.Цитата:я правильно понимаю что вы её непосредственный участник? нет, конечно же вы делаете это стиснув зубы от немой злобы и нежелания в ней участвовать. да ещё где? на стороне ужасной нато! но участвуете? непосредственно. просто в противном случае это утверждение автоматически попадает в ряд: плоская земля - комитет 300 - золотой миллиард - билл гейтс организатор эпидемии ковида; ну и прочее. там много всяких маразматических утверждений имеющих под собой основание состоящее из простейшего сочетания человеческих глупости и амбициозности. то, что в одном фильме называлось "недалёкий и деятельный? страшное сочетание!"Цитата:знаете. если у вас есть такая возможность, возвращайтесь обратно. потому что очевидно в той вашей немеччине настолько скучно, что у вас не только вообще есть какое-то мнение обо мне, но оно ещё и имеет пусть даже минимальную градацию уровня "хуже-лучше". загниёте вы там от безделья и скуки.Цитата:ну не ленитесь пожалуйста, дайте себе этот труд.