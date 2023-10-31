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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:44
#13006
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Цитата:
Эл-починно:
Вот что важно: 1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"

А, вот оно что..
А что без ссылки то, чужие слова перепечатываешь с телеграмма?
С Ватного Болота?


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:48
#13007
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Цитата:
111:
Где то я это уже видел..

Ты вчера так резко пропал, я уж было подумал - замели, за разжигание.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 16:22
#13008
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Цитата:
maxsaf:
Ты вчера так резко пропал,

Это как?
В смысле нажал кнопку Выйти?
А не резко тогда как?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 18:48
#13009
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Цитата:
111:
А не резко тогда как?

С реверансом
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 21:41
#13010
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Цитата:
111:
А что без ссылки то, чужие слова перепечатываешь с телеграмма? С Ватного Болота?

А я по болотам не лазаю, а телеграмма у меня нет. Как был текст, так и взял, ссылка то зачем?
Я же не распространяю тут как некоторые фейковую информацию с болот и телеграммов. Просто выделил фразу, с которой абсолютно согласен. Автор не известен, поэтому и не указал. Источник - не важен, от слова совсем. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 22:16
#13011
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Современный транспорт в Коста-рика

Почти, ещё чуть чуть Коста-най :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19397
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 22:38
#13012
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Цитата:
maxsaf:
Ты вчера так резко пропал, я уж было подумал - замели, за разжигание.


Засс..л с испугу.
Затаился
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 23:48
#13013
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Цитата:
Эл-починно:
же не распространяю тут как некоторые фейковую информацию с болот и телеграммов.

Это именно с телеграмм канала Болото.
Ты даже не удосужился исправить, разложить по полочкам предложения с телеграмма..
Ну соврал, но видно же, что с телеграма..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 23:51
#13014
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Цитата:
alex_60:
итата: maxsaf: Ты вчера так резко пропал, я уж было подумал - замели, за разжигание. Засс..л с испугу. Затаился

Ну опять обо мне.
Я опять чем то тебя обидел?
Как то подловато обо мне постоянно говорите..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:02
#13015
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20908
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:04
#13016
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Цитата:
111:
Я опять чем то тебя обидел?

Присутствием :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2657
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:06
#13017
Комментарий проходит проверку.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
305
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:21
#13018
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Цитата:
Эл-починно:
Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать

конечно, я человек не просвещённый, но не сказал бы что хоть как-то заметно чтобы мы сами этими недрами сколько-нибудь разумно пользовались или достаточно интенсивно двигались в направлении замещения доходов государства с продажи недр, на продажу хотя бы полуфабрикатов из их содержимого. можно, конечно, с гордым видом и голой задницей сидеть на недрах "собакой на сене", для того чтобы потешить чьё-то эго. Но долго ли мы так высидим? и, да, вы же сами ради этих "побрякушек" из страны уехали, возможно чтобы в числе первых иметь к ним доступ.
право, не станете же вы утверждать что уехали только потому что там природы красивше да климаты пользительней!? так-то тот же краснодарский край в этом отношении куда интересней.
Цитата:
Эл-починно:
Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта

я правильно понимаю что вы её непосредственный участник? нет, конечно же вы делаете это стиснув зубы от немой злобы и нежелания в ней участвовать. да ещё где? на стороне ужасной нато! но участвуете? непосредственно. просто в противном случае это утверждение автоматически попадает в ряд: плоская земля - комитет 300 - золотой миллиард - билл гейтс организатор эпидемии ковида; ну и прочее. там много всяких маразматических утверждений имеющих под собой основание состоящее из простейшего сочетания человеческих глупости и амбициозности. то, что в одном фильме называлось "недалёкий и деятельный? страшное сочетание!"
Цитата:
Эл-починно:
Я был более высокого мнения о вас

знаете. если у вас есть такая возможность, возвращайтесь обратно. потому что очевидно в той вашей немеччине настолько скучно, что у вас не только вообще есть какое-то мнение обо мне, но оно ещё и имеет пусть даже минимальную градацию уровня "хуже-лучше". загниёте вы там от безделья и скуки.
Цитата:
Эл-починно:
Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции!

ну не ленитесь пожалуйста, дайте себе этот труд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:27
#13019
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Цитата:
Эл-починно:
А я по болотам не лазаю,

Ну слова то из Болота?
То то..
Жаль я тебе ссылку Ватного открыл, теперь ты, беря слова от туда, будешь присваивать их себе..
С тобой все понятно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33285
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 01.11.23 - 00:35
#13020
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Целых два комментария, 12995 и ..96 присвоены себе..
Как то не лезет ни в какие ворота..
Раннее редакция говорила о ссылках, если слова не принадлежат тебе.
По моему это грубейшее нарушение правил, которые мы сами же и ввели..
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