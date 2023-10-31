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60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023 года
60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023 года
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