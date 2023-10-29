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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3303
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.10.23 - 16:38
#8611
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Пока там не загрызли! С днём комсомола!!
Я в мир удивительный , этот пришёл
отваги и правде учиться
Мир удивитилен .отвага так себе, правда только для себя
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3671
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.23 - 10:57
#8612
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.23 - 14:24
#8613
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26086
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.10.23 - 14:41
#8614
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Вот уже неделю, на нашей парковке,
стоит безхозяйный автомобтль.
Красного цвета... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33280
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.23 - 12:40
#8615
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26086
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.23 - 12:58
#8616
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Сегодня у нас, выходной день.
Сразу два праздника... :lol: :oops:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.10.23 - 21:34
#8617
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Цитата:
drakon:
Сегодня у нас, выходной день. Сразу два праздника...

А у нас рабочий день был сегодня, праздничный только завтра будет. ;-)
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