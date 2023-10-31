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≡ В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать тем госорганам, которые их выдавали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47865
В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать тем госорганам, которые их выдавали
Отправлено: 31.10.23 - 18:17
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В Казахстане планируют забрать у судов право по приостановление или отзыв лицензий и передать его уполномоченным органам, выдающим разрешение на деятельность. Об этом сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6413
Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...
Отправлено: 31.10.23 - 18:17
#1
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Был приятно удивлен, как китайцы в кустарных условиях готовят пиво, самогон и с этим продуктом идут на рынок для продажи, ну как у нас молоко или творог. Миллиардный Китай не спился и даже наоборот. Самое главное, политика двух коров из уст Назарбаева, в действии....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5074
Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...
Отправлено: 31.10.23 - 19:16
#2
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Почти по Шевченко: "....я тебя породил, я тебя и убью..." или же ларчик просто открывается: - "...очередной административно-коррупционный повод рукотворно созданный чиновниками для себя любимых - лишь бы НЕ РАБОТАТЬ, а ЗАКОННО пополнять свои карманы..."
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2650
Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...
Отправлено: 31.10.23 - 21:18
#3
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Опять у нас "государство" с ошибками копируется? :lol:
//В Казахстане планируют забрать у судов право по приостановление или отзыв лицензий и передать его уполномоченным органам, выдающим разрешение на деятельность.//

право по приостановление или отзыв лицензий - право по приостановлению или отзыву лицензий - не? :lol:

Да и глупо это в целом. Опять породнит увеличение процесса коррупции. Так если раньше, нужно было взятки давать, только при получении, то теперь соответствующие ведомства, смогут доить своих клиентов на постоянной основе. Вот веселуха начнётс. :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2650
Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...
Отправлено: 31.10.23 - 21:21
#4
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Как понимать эту фразу -
\"Главный принцип здесь – на основе законе обоснование точно прописать

Источник: //
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1911
Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...
Отправлено: 31.10.23 - 21:50
#5
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Цитата:
Эл-починно:
на основе законе

На основе закона.
Исправил. Спасибо
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