Отправлено: - 21:18

право по приостановлению или отзыву лицензий

Опять у нас "государство" с ошибками копируется?//В Казахстане планируют забрать у судов право по приостановление или отзыв лицензий и передать его уполномоченным органам, выдающим разрешение на деятельность.//- не?Да и глупо это в целом. Опять породнит увеличение процесса коррупции. Так если раньше, нужно было взятки давать, только при получении, то теперь соответствующие ведомства, смогут доить своих клиентов на постоянной основе. Вот веселуха начнётс.