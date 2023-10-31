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Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47865
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 15:55
Месторождение никеля и кобальта "Шевченковское" в Костанайской области вернули государству в рамках следствия по делу бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, сообщили в Антикоре.
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Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 15:55
.....просто УЖАС...в голове не укладывается а где патриотизм чувство РОДИНЫ....это народное достояние или нет?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1305
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:00
Цитата:
Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.
родом из Шанхая2022:
а где патриотизм
а где патриотизм
Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33280
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:16
Он один?
А что за фирма, какая группа, с кем?
Эх журналисты..
А что за фирма, какая группа, с кем?
Эх журналисты..
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:34
Цитата:
.....сегодня можно всё списать на Елбасыя я его не защищаю но оно таково сегодня есть.Ну и уважение надо проявлять к Н.А. он был первым президентом и останется хотим мы этого или нет.
А сколько ещё сидит в шоколоде молчат не говорят.
Сабыр:
Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.
Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.
.....сегодня можно всё списать на Елбасыя я его не защищаю но оно таково сегодня есть.Ну и уважение надо проявлять к Н.А. он был первым президентом и останется хотим мы этого или нет.
А сколько ещё сидит в шоколоде молчат не говорят.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1305
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 16:40
Цитата:
И что? Всё делалось с его подачи! Уж столько воровали что даже не представить куда такие суммы тратить. И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
родом из Шанхая2022:
Н.А. он был первым президентом
Н.А. он был первым президентом
И что? Всё делалось с его подачи! Уж столько воровали что даже не представить куда такие суммы тратить. И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 17:04
Цитата:
"Я всегда что-то двигаю". Замакима Павлодара о том, как под подушкой появилась взятка
Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева доставили в суд.
Bentley, Maybach и доли в компаниях: что конфисковали у Токтабаева.
Из-за виллы во Франции? Почему сняли с должности заместителя генпрокурора.
...сегодня мало что поменялось.
Сабыр:
И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
"Я всегда что-то двигаю". Замакима Павлодара о том, как под подушкой появилась взятка
Экс-мажилисмена Нуржана Альтаева доставили в суд.
Bentley, Maybach и доли в компаниях: что конфисковали у Токтабаева.
Из-за виллы во Франции? Почему сняли с должности заместителя генпрокурора.
...сегодня мало что поменялось.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6413
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 18:38
(протоУЖАС)
Это цветочки, ягодки ждут на Ютубе, послушайте Булата абилова, ертыспаева, телеканал айран и елмедия. Что делается в Кокшетау, щучинске, Темиртау. Лично я не смотрю, с моими обостреными чувствами справедливости, можно сойти с ума....
Это цветочки, ягодки ждут на Ютубе, послушайте Булата абилова, ертыспаева, телеканал айран и елмедия. Что делается в Кокшетау, щучинске, Темиртау. Лично я не смотрю, с моими обостреными чувствами справедливости, можно сойти с ума....
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 18:59
Цитата:
Прям как Грета Тунберг, говорите
Сабыр:
И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
Прям как Грета Тунберг, говорите
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5074
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 19:02
Цитата://он ранее через доверенное лицо владел 20%-ной долей.//
Цитата://конфискацию у Токтабаева земельного участка и дома в Алматы, элитных иномарок Maybach и Bentley 2021 года выпуска, а также долей в 13 коммерческих организациях.//
И это у простого заместителя министра ??? А, если копнуть министров, вице-премьеров, и повыше ??
Они там хоть работают на государство ?? Или правильней так будет: - кто то хоть соблюдает интересы государства
Цитата:
Надо конечно, проявить уважение , тем более у нас в крови уважение к старшим, но тут, очевидно , другой случай: - тридцать лет сидеть у власти и практически НИЧЕГО не делать ( Где новые заводы, фабрики, новые СХТП (совхозы) - уважение зарабатывается годами, а потерять можно за миг, и неважно кто ты: - первый или десятый президент.
Лично я рассуждаю так, да и не я один: - когда он пришёл во власть, то существовали все совхозы нашей страны и они давали продукцию и растениеводства и животноводства и там было полно людей, работали клубы, ФАП-ы жизнь в посёлках кипела; - через тридцать лет его правления: - разбитые ауылы, совхозы уничтожены, клубов, ФАП-ов -нет, молодёжи- нет, старики все в городе, люди разбрелись в поисках куска хлеба: - зато его дочери, зятья, внуки, сваты, дети одноклассников, шапырастинцы - все подряд через одного миллионеры и успешные предприниматели.
Вопрос- почему так ????? У нас что- война была или Мамай прошёл через нас ??
Что нам мешало ??
Есть пословица: - рыба гниёт с головы.
Цитата://конфискацию у Токтабаева земельного участка и дома в Алматы, элитных иномарок Maybach и Bentley 2021 года выпуска, а также долей в 13 коммерческих организациях.//
И это у простого заместителя министра ??? А, если копнуть министров, вице-премьеров, и повыше ??
Они там хоть работают на государство ?? Или правильней так будет: - кто то хоть соблюдает интересы государства
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Ну и уважение надо проявлять
Ну и уважение надо проявлять
Надо конечно, проявить уважение , тем более у нас в крови уважение к старшим, но тут, очевидно , другой случай: - тридцать лет сидеть у власти и практически НИЧЕГО не делать ( Где новые заводы, фабрики, новые СХТП (совхозы) - уважение зарабатывается годами, а потерять можно за миг, и неважно кто ты: - первый или десятый президент.
Лично я рассуждаю так, да и не я один: - когда он пришёл во власть, то существовали все совхозы нашей страны и они давали продукцию и растениеводства и животноводства и там было полно людей, работали клубы, ФАП-ы жизнь в посёлках кипела; - через тридцать лет его правления: - разбитые ауылы, совхозы уничтожены, клубов, ФАП-ов -нет, молодёжи- нет, старики все в городе, люди разбрелись в поисках куска хлеба: - зато его дочери, зятья, внуки, сваты, дети одноклассников, шапырастинцы - все подряд через одного миллионеры и успешные предприниматели.
Вопрос- почему так ????? У нас что- война была или Мамай прошёл через нас ??
Что нам мешало ??
Есть пословица: - рыба гниёт с головы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5074
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 20:01
Цитата:
Ещё не всё потеряно, будущее не потеряно, подземных богатств у нас немерено, залежи седого Каспия хватит не на одно поколение: - и у Токаева есть ещё шанс вывести страну из кризиса, хотя чиновники бодро рапортуют: "...всё нормально, всё прекрасно...": - надо смелее проводить свои реформы и доверять молодым, увидеть и распознать в них прежде всего- государственников. Старую колоду назарбаевских нуворишей, нужно решительно убирать из власти: - они СРОСЛИСЬ с гос.апаратом- превратили этот гос.аппарат в инструмент для решения своих, шкурных интересов.
Их уже НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
Сабыр:
Он украл будущее у моей страны!
Он украл будущее у моей страны!
Ещё не всё потеряно, будущее не потеряно, подземных богатств у нас немерено, залежи седого Каспия хватит не на одно поколение: - и у Токаева есть ещё шанс вывести страну из кризиса, хотя чиновники бодро рапортуют: "...всё нормально, всё прекрасно...": - надо смелее проводить свои реформы и доверять молодым, увидеть и распознать в них прежде всего- государственников. Старую колоду назарбаевских нуворишей, нужно решительно убирать из власти: - они СРОСЛИСЬ с гос.апаратом- превратили этот гос.аппарат в инструмент для решения своих, шкурных интересов.
Их уже НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19396
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 20:22
Цитата:
Сообщение вчера
///Казахстане будет создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, Подготовлено соответствующее постановление Правительства.///
Что будет, просто страшно подумать.
ACROS:
залежи седого Каспия хватит не на одно поколение:
залежи седого Каспия хватит не на одно поколение:
Сообщение вчера
///Казахстане будет создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, Подготовлено соответствующее постановление Правительства.///
Что будет, просто страшно подумать.
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 20:30
Цитата:
Бесполезно, это в крови. Случайных туда не поставят - это будут детки тех самых отцов.
Цитата:
Выяснят, кто его выкопал
ACROS:
надо смелее проводить свои реформы и доверять молодым, увидеть и распознать в них прежде всего- государственников.
надо смелее проводить свои реформы и доверять молодым, увидеть и распознать в них прежде всего- государственников.
Бесполезно, это в крови. Случайных туда не поставят - это будут детки тех самых отцов.
Цитата:
alex_60:
Что будет, просто страшно подумать.
Что будет, просто страшно подумать.
Выяснят, кто его выкопал
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19396
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 20:41
Цитата:
Вроде местный учёный уже доказал, что
Во время ямной культуры Каспий и Аральское море были выкопаны кочевниками, а из раскопанной земли сделали Уральские горы.
maxsaf:
Выяснят, кто его выкопал
Выяснят, кто его выкопал
Вроде местный учёный уже доказал, что
Во время ямной культуры Каспий и Аральское море были выкопаны кочевниками, а из раскопанной земли сделали Уральские горы.
-
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