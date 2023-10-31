Отправлено: - 19:02

родом из Шанхая2022:

Ну и уважение надо проявлять

Цитата://он ранее через доверенное лицо владел 20%-ной долей.//Цитата://конфискацию у Токтабаева земельного участка и дома в Алматы, элитных иномарок Maybach и Bentley 2021 года выпуска, а также долей в 13 коммерческих организациях.//И это у простого заместителя министра ??? А, если копнуть министров, вице-премьеров, и повыше ??Они там хоть работают на государство ?? Или правильней так будет: - кто то хоть соблюдает интересы государстваЦитата:Надо конечно, проявить уважение , тем более у нас в крови уважение к старшим, но тут, очевидно , другой случай: - тридцать лет сидеть у власти и практически НИЧЕГО не делать ( Где новые заводы, фабрики, новые СХТП (совхозы) - уважение зарабатывается годами, а потерять можно за миг, и неважно кто ты: - первый или десятый президент.Лично я рассуждаю так, да и не я один: - когда он пришёл во власть, то существовали все совхозы нашей страны и они давали продукцию и растениеводства и животноводства и там было полно людей, работали клубы, ФАП-ы жизнь в посёлках кипела; - через тридцать лет его правления: - разбитые ауылы, совхозы уничтожены, клубов, ФАП-ов -нет, молодёжи- нет, старики все в городе, люди разбрелись в поисках куска хлеба: - зато его дочери, зятья, внуки, сваты, дети одноклассников, шапырастинцы - все подряд через одного миллионеры и успешные предприниматели.Вопрос- почему так ????? У нас что- война была или Мамай прошёл через нас ??Что нам мешало ??Есть пословица: - рыба гниёт с головы.