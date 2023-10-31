Re: В Казахстане право приостанавливать лицензии хотят передать...

Отправлено: - 18:17

Был приятно удивлен, как китайцы в кустарных условиях готовят пиво, самогон и с этим продуктом идут на рынок для продажи, ну как у нас молоко или творог. Миллиардный Китай не спился и даже наоборот. Самое главное, политика двух коров из уст Назарбаева, в действии....