Re: Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в...

Отправлено: - 18:41

Цитата://Я вам авторитетно заявляю, для нас нет неприкасаемых//





Даже если это служебное авто руководителей области ?? Вериться конечно, но с БОЛЬШИМ трудом.



По поводу пешеходов на переходе: - среди них как то нужно ликбез что ли проводить, или на каждом переходе крупным шрифтом расписать эти правила перехода, ибо они уверены: - что можно переходить проезжую часть сразу и НЕ ГЛЯДЯ по СТОРОНАМ, хотя в правилах написано: "...убедиться в отсутствии приближающего транспорта и только потом....".



130 000 водителей*10 000 тенге ( средний размер штрафа) =1 300 000 000 тенге.

И это только гайцы пополнили бюджет . План у них вроде около 4 ярдов.

Так что впереди, до Нового Года, будет много различных ОПМ.