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Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
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