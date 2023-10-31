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≡ Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47865
Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
Отправлено: 31.10.23 - 18:41
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- Я хочу выразить большую благодарность жителям Костаная и области, которые регулярно снимают и предоставляют нам доказательную базу совершенного административного правонарушения, - сказал Алексей Милюк.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5074
Re: Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в...
Отправлено: 31.10.23 - 18:41
#1
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Цитата://Я вам авторитетно заявляю, для нас нет неприкасаемых//


Даже если это служебное авто руководителей области ?? Вериться конечно, но с БОЛЬШИМ трудом.

По поводу пешеходов на переходе: - среди них как то нужно ликбез что ли проводить, или на каждом переходе крупным шрифтом расписать эти правила перехода, ибо они уверены: - что можно переходить проезжую часть сразу и НЕ ГЛЯДЯ по СТОРОНАМ, хотя в правилах написано: "...убедиться в отсутствии приближающего транспорта и только потом....".

130 000 водителей*10 000 тенге ( средний размер штрафа) =1 300 000 000 тенге.
И это только гайцы пополнили бюджет . План у них вроде около 4 ярдов.
Так что впереди, до Нового Года, будет много различных ОПМ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6413
Re: Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в...
Отправлено: 31.10.23 - 18:50
#2
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Как-то перебежал на красный (для пешеходов), а зелёный горел для водителей,а я по привычке и ломанулся. Хорошо что успел забежать на рынок, следом свисток. Я быстро вывернул куртку на изнанку и кепку спрятал в карман. Молодой полисмен весь запыхался и сразу ко мне: вы не видали мужчину в черной куртке и с кепочкой на голове? Я направил его вон туда, а сам свалил на остановку....
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20907
Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
Отправлено: 31.10.23 - 18:57
#3
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Я за все время, что живу здесь - ни разу ни от кого не слышал, чтобы пешехода оштрафовали. На всех светофорах есть антивандальная кнопка - нажал и пошел. Никаких проблем.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
992
Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в Костанайской области, сообщили в полиции
Отправлено: 31.10.23 - 18:58
#4
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Цитата:
Культура поведения пешеходов на дорогах вызывает большие опасения, а иногда и негодования

А отвратительная ситуация с дорожными знаками, не меняющаяся годами, негодования не вызывает?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5074
Re: Сколько пешеходов было оштрафовано в этом году в...
Отправлено: 31.10.23 - 19:07
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Я быстро вывернул куртку на изнанку и кепку спрятал в карман.


А, как же ОБОСТРЁННОЕ чувство вашей справедливости ??
Или всё банально и просто: "...кошелёк перевесил...."
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