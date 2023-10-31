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≡ "Фамилию его я уже не помню..." - Жителя района Б. Майлина судят за убийство соседа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47862
"Фамилию его я уже не помню..." - Жителя района Б. Майлина судят за убийство соседа
Отправлено: 31.10.23 - 17:29
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Подсудимый утверждает, что Ларионов его оскорбил, но убивать он его не хотел, поэтому признает вину только в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Обвинение предъявлено по статье об умышленном убийстве.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1475
Re: "Фамилию его я уже не помню..." - Жителя района Б....
Отправлено: 31.10.23 - 17:29
#1
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Цитата:
Судебное разбирательство по делу жителя п. Максут Алексея БАБИЧА продолжилось в СМУС Костанайской области 30 октября. Бабич обвиняется в том, что 19 июля во время совместного распития алкоголя со своим соседом Станиславом Ларионовым пырнул его кухонным ножом в грудь.

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Ну никогда такого не было,и вот опять...
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