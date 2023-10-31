Отправлено: - 16:34

Сабыр:

Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.

Цитата:.....сегодня можно всё списать на Елбасыя я его не защищаю но оно таково сегодня есть.Ну и уважение надо проявлять к Н.А. он был первым президентом и останется хотим мы этого или нет.А сколько ещё сидит в шоколоде молчат не говорят.