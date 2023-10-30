"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное. Читать новость
С Казахтелекомом вообще сложно что то решить. Одним словом монополисты что хотят то и делают. Сейчас они отключают абонентам телефонные линии. Теперь домашний телефон работает через интернет. Им удобно не надо обслуживать телефонную линию. А абонентам? Надо ставить модем. И чтобы он постоянно был включён. Иначе телефон не работает. Свет отключили, телефон не работает. И ничего с ними не сделаешь. Им выгодно. Можно сказать берут деньги за телефон хотя я и так плачу за интернет. И могли бы сделать дешевле , так они еще подняли тариф с этого года.Мне например не нравится что модем включён днем и ночью. Но вариант только отключить телефон, но опять же тариф. Вообщем-то что сделали некрасиво пообещали льготные тарифы позаключали долгосрочные договора а потом перевели работу стационарного домашнего телефона через интернет. У нас так сделали
Я официально написал заявление на отключение. Через полгода получил блокировки всех счетов. Какой-то нотариус из южной столицы выписал распоряжение за долги в телекоме. Моё возрожение некуда направить кроме электронной почты. Тут исполнитель засуетился, просто вынужден был оплатить,
На мне было два стационарных телефона, чтобы отказаться пришлось к ним походить, а это время и нервы. Чтобы расторгнуть договор надо прийти , как они мне говорили -день в день, заранее не брали заявление, пришлось сильно повозмущаться.,все таки приняли. Довольна, что ушла от их услуг. , перешла на билайн
Помню в Рудном, вышел на ту, которая за 200 долларов ставила вне очереди телефоны. Тогда квартиры стоили там 500 долларов.. Во было время.. Но спустя всего лишь две недели, Казактелеком поставил мне в хаты бесплатно 4 точки..
Потом через дня три позвонил оператор с Астаны. Сказал, что задолженности нет и тлф они отключают. А так как у меня предоплата была за номер, то остатка перекинули на интернет оплату. И в следующем месяце за интернет Казахтелекома меньше платил.
Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать