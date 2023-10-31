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≡  Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47862
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 15:55
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Месторождение никеля и кобальта "Шевченковское" в Костанайской области вернули государству в рамках следствия по делу бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, сообщили в Антикоре.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
600
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 15:55
#1
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.....просто УЖАС...в голове не укладывается а где патриотизм чувство РОДИНЫ....это народное достояние или нет?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1305
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:00
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
а где патриотизм

Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33280
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:16
#3
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Он один?
А что за фирма, какая группа, с кем?
Эх журналисты..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
600
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 16:34
#4
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Цитата:
Сабыр:
Ну а назарбай всё распродал и сидит в шоколаде,и ничё. Всё идёт с самого верха.

.....сегодня можно всё списать на Елбасыя я его не защищаю но оно таково сегодня есть.Ну и уважение надо проявлять к Н.А. он был первым президентом и останется хотим мы этого или нет.
А сколько ещё сидит в шоколоде молчат не говорят.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1305
Месторождение в Костанайской области, которое незаконно продал осуждённый вице-министр, вернули государству
Отправлено: 31.10.23 - 16:40
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Н.А. он был первым президентом

И что? Всё делалось с его подачи! Уж столько воровали что даже не представить куда такие суммы тратить. И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
600
Re: Месторождение в Костанайской области, которое незаконно...
Отправлено: 31.10.23 - 17:04
#6
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Цитата:
Сабыр:
И я его ещё должен уважать. Он украл будущее у моей страны!


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