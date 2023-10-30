alex_60: скоро уже время ланча, а анонсированный несмешной мем (НМ) до сих пор не вышел из под пера автора. видать трудоемкая работа.
Цитата:
maxsaf: Скорее всего будет просто пушка. Мастер превзойдет сам себя
Ха-ха-ха, не интересный мем, не вышел из под пера автора, мастер превзойдёт сам себя. Диванные критики и юмористы, завтра понятие растяжимое.
Специально выдерживаю паузу, будьте терпеливыми, дружелюбными и добродушными как главный герой мема, американский Шрек. Эскиз то, ещё вчера был готов, сегодня с утра идею и замысл воплотил в жизнь .
Теперь, наверное буду ждать появления на форуме главного оценщика мемов Виталика. Пока ему не до нас. Наверное он на лисапеде, по просторам загнивающего Запада катается или встретил там гарне дивчину (красивую девушку) своей мечты, как Шрек принцессу Фиону .
Kairat stayer: Теперь, наверное буду ждать появления на форуме главного оценщика мемов Виталика. Пока ему не до нас. Наверное он на лисапеде, по просторам загнивающего Запада катается или встретил там гарне дивчину (красивую девушку) своей мечты, как Шрек принцессу Фиону
Посвящается Шреку.
Я встретил девушку, Полумесяцем бровь, На щечке родинка, А в глазах любовь.
Ах, эта девушка, меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла! (С)
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