Re: 60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023...

Отправлено: - 14:01

С удивлением обнаружил что на кабельной сети евразия-стар, куда массово перешли жители нашего шестого микрорайона, есть онлайн демонстрация с камер, установленные по всему городу Рудный. Есть даже камеры которые выдают картинки с трёх подъездов на Сандригайло 72. Чем заслужили такого внимания жители сего, стоит только гадать.