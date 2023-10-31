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≡ 60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47859
60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023 года
Отправлено: 31.10.23 - 13:35
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Всего запланирована установка 180 комплексов «Сергек» и около 1 000 камер видеонаблюдения, которые установят в местах массового скопления. Госзакупки уже проведены, работа по установке началась.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
262
Re: 60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023...
Отправлено: 31.10.23 - 13:35
#1
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Да больше некуда тратить деньги, только на слежку за народом? Лучше бы потратили на благоустройство,на повышение зарплаты и т.д и т.п
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6408
Re: 60 новых камер «Сергек» появятся в Костанае до конца 2023...
Отправлено: 31.10.23 - 14:01
#2
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С удивлением обнаружил что на кабельной сети евразия-стар, куда массово перешли жители нашего шестого микрорайона, есть онлайн демонстрация с камер, установленные по всему городу Рудный. Есть даже камеры которые выдают картинки с трёх подъездов на Сандригайло 72. Чем заслужили такого внимания жители сего, стоит только гадать.
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