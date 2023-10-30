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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4544
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 21:56
#1006
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Цитата:
maxsaf:
Надеюсь, ожидание того стОит


Все будет нормально, даже с главным героем определился-утвердил американского Шрека :lol:.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 21:58
#1007
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Цитата:
Kairat stayer:
Все будет нормально, даже с главным героем определился-утвердил американского Шрека

Сколько часов/дней уходит на один мем? :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4544
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 22:08
#1008
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Цитата:
maxsaf:
Сколько часов/дней уходит на один мем?


От получаса до двух часов, иногда и 20 минут, по разному. На днях вы заказывали мем, как управлять вселенной из палаты, вроде менее двух часов потратил :lol:.

На заказ мем был, почему бы и не запланировать на завтра, пока анонсирую и небольшая интрига присутствует :-o.

[Исправлено: Kairat stayer, 30.10.2023 - 22:15]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19393
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 10:43
#1009
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скоро уже время ланча,
а анонсированный несмешной мем (НМ)
до сих пор не вышел из под пера автора.
видать трудоемкая работа.

[Исправлено: alex_60, 31.10.2023 - 10:47]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 10:51
#1010
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Цитата:
alex_60:
видать трудоемкая работа.

Скорее всего будет просто пушка. Мастер превзойдет сам себя 8-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3671
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 11:21
#1011
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Цитата:
alex_60:
видать трудоемкая работа.


Будем снисходительны к БЕЗОБИДНЫМ слабостям друг друга!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3671
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 11:26
#1012
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Это не сравнимо с бесконечно выкладываемыми 111-м "картинками" "ужасов русского мира"1
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 11:33
#1013
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Цитата:
таноми52:
Это не сравнимо с бесконечно выкладываемыми 111-м "картинками" "ужасов русского мира"1

Согласен
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 11:38
#1014
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Лучше выкладывать весёлое :lol:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4544
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 13:34
#1015
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Цитата:
alex_60:
скоро уже время ланча, а анонсированный несмешной мем (НМ)
до сих пор не вышел из под пера автора.
видать трудоемкая работа.


Цитата:
maxsaf:
Скорее всего будет просто пушка. Мастер превзойдет сам себя


Ха-ха-ха, не интересный мем, не вышел из под пера автора, мастер превзойдёт сам себя. Диванные критики и юмористы, завтра понятие растяжимое.

Специально выдерживаю паузу, будьте терпеливыми, дружелюбными и добродушными как главный герой мема, американский Шрек. Эскиз то, ещё вчера был готов, сегодня с утра идею и замысл воплотил в жизнь :lol: .

Теперь, наверное буду ждать появления на форуме главного оценщика мемов Виталика. Пока ему не до нас.
Наверное он на лисапеде, по просторам загнивающего Запада катается или встретил там гарне дивчину (красивую девушку) своей мечты, как Шрек принцессу Фиону
:-o .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4544
Форумная эклектика
Отправлено: 31.10.23 - 13:58
#1016
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Цитата:
Kairat stayer:
Теперь, наверное буду ждать появления на форуме главного оценщика мемов Виталика. Пока ему не до нас. Наверное он на лисапеде, по просторам загнивающего Запада катается или встретил там гарне дивчину (красивую девушку) своей мечты, как Шрек принцессу Фиону


Посвящается Шреку.

Я встретил девушку,
Полумесяцем бровь,
На щечке родинка,
А в глазах любовь.

Ах, эта девушка,
меня с ума свела,
разбила сердце мне,
покой взяла! (С)


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