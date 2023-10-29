Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 16:38

Пока там не загрызли! С днём комсомола!!

Я в мир удивительный , этот пришёл

отваги и правде учиться

Мир удивитилен .отвага так себе, правда только для себя