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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:08
Цитата:
=====Как сейчас ?
maxsaf:
сайт перекосило,
сайт перекосило,
=====Как сейчас ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:12
Цитата:
-----Кто ваши говорят что не было такого. ? Если Песков уже отреагировал?-----***Песков сказал, что Москва изучит «открытие в Казахстане центра миротворцев НАТО».***
Карачун:
наши говорят
наши говорят
-----Кто ваши говорят что не было такого. ? Если Песков уже отреагировал?-----***Песков сказал, что Москва изучит «открытие в Казахстане центра миротворцев НАТО».***
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:15
Цитата:
-----Новость дня , да даже недели - оказывается ----он **Я Русскииий**
111:
Я Русскииий!
Я Русскииий!
-----Новость дня , да даже недели - оказывается ----он **Я Русскииий**
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:19
Цитата:
Так проходили же уже, неужели не научились ничему? Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать - однако... Без комментариев. Я был более высокого мнения о вас. На ваше, а как же Европа? Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта. И прессой не подогревается. Но она есть. Так что можете тоже уже за печенушки скакать начинать.
Карачун:
опыт всякий хорош. как совершенно верно заметил saba если дать себе умственное усилие отвлечься от бекграунда того же гебельса, даже у него есть чему поучиться. хотя бы даже тому как делать не надо.
опыт всякий хорош. как совершенно верно заметил saba если дать себе умственное усилие отвлечься от бекграунда того же гебельса, даже у него есть чему поучиться. хотя бы даже тому как делать не надо.
Так проходили же уже, неужели не научились ничему? Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать - однако... Без комментариев. Я был более высокого мнения о вас. На ваше, а как же Европа? Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта. И прессой не подогревается. Но она есть. Так что можете тоже уже за печенушки скакать начинать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:21
Вот что важно:
1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:21
Вот что важно:1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:03
Цитата:
Норм
Цитата:
Гога:
=====Как сейчас ?
=====Как сейчас ?
Норм
Цитата:
Карачун: религия, традиции всё это одного поля ягоды. ценностями должны быть рациональность и эффективность.Поддерживаю
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:12
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:13
он же **Я Русскииий**
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:22
Цитата:
У меня и до этого всё норм было, да и не жаловался никто.
Цитата:
Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции! А после завтра опять взбредёт кому ни будь в голову, всё ещё лучше рационализировать и в итоге приобретём новые традиции - как сегодня смартфон, это уже болезнь, а ещё лет 20-30-ть назад ведь никто и представить не мог, что человечество так "заболеет".
Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции, чем такая электронная "эмансипация"
Гога:
Как сейчас ?
Как сейчас ?
У меня и до этого всё норм было, да и не жаловался никто.
Цитата:
maxsaf:
Поддерживаю
Поддерживаю
Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции! А после завтра опять взбредёт кому ни будь в голову, всё ещё лучше рационализировать и в итоге приобретём новые традиции - как сегодня смартфон, это уже болезнь, а ещё лет 20-30-ть назад ведь никто и представить не мог, что человечество так "заболеет".
Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции, чем такая электронная "эмансипация"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 06:54
Цитата:
та я не помню уже, мид по-моему.
эту"информацию" же ещё наверное дня 3-4 назад стали жевать в иностранных сми, а может и того раньше. ну и, по-моему все-таки мид, выступили с опровержением.
а песков да, он даже выглядит так, будто ему виднее.
Гога:
Кто ваши говорят что не было такого.
Кто ваши говорят что не было такого.
та я не помню уже, мид по-моему.
эту"информацию" же ещё наверное дня 3-4 назад стали жевать в иностранных сми, а может и того раньше. ну и, по-моему все-таки мид, выступили с опровержением.
а песков да, он даже выглядит так, будто ему виднее.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 10:14
Цитата:
Далеко не все старые традиции - добрые.
Эл-починно:
Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции,
Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции,
Далеко не все старые традиции - добрые.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:19
Цитата:
У них: ФСБ; у нас КНБ; КГБ - осталось, вроде в Белоруссии.
111:
обычный КГБшник в
обычный КГБшник в
У них: ФСБ; у нас КНБ; КГБ - осталось, вроде в Белоруссии.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:25
Цитата:
Цитата:
Давайте уточним: - есть народ Казахстана и есть власть Казахстана. Вы кого имеете ввиду про мнение и печенушки ??
Эл-починно:
Я был более высокого мнения о вас.
Я был более высокого мнения о вас.
Цитата:
Эл-починно:
можете тоже уже за печенушки скакать начинать.
можете тоже уже за печенушки скакать начинать.
Давайте уточним: - есть народ Казахстана и есть власть Казахстана. Вы кого имеете ввиду про мнение и печенушки ??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33275
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:42
Цитата:
Где то я это уже видел..
Эл-починно:
Вот что важно:
Вот что важно:
Где то я это уже видел..
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