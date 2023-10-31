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Карачун:

опыт всякий хорош. как совершенно верно заметил saba если дать себе умственное усилие отвлечься от бекграунда того же гебельса, даже у него есть чему поучиться. хотя бы даже тому как делать не надо.

Цитата:Так проходили же уже, неужели не научились ничему? Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать - однако... Без комментариев. Я был более высокого мнения о вас. На ваше, а как же Европа? Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта. И прессой не подогревается. Но она есть. Так что можете тоже уже за печенушки скакать начинать.