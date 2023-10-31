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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:08
#12991
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Цитата:
maxsaf:
сайт перекосило,

=====Как сейчас ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:12
#12992
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Цитата:
Карачун:
наши говорят

-----Кто ваши говорят что не было такого. ? Если Песков уже отреагировал?-----***Песков сказал, что Москва изучит «открытие в Казахстане центра миротворцев НАТО».***
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:15
#12993
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Цитата:
111:
Я Русскииий!

-----Новость дня , да даже недели - оказывается ----он **Я Русскииий**
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2645
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:19
#12994
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Цитата:
Карачун:
опыт всякий хорош. как совершенно верно заметил saba если дать себе умственное усилие отвлечься от бекграунда того же гебельса, даже у него есть чему поучиться. хотя бы даже тому как делать не надо.

Так проходили же уже, неужели не научились ничему? Опять хотим добровольно недра земли за заморские побрякушки отдавать - однако... Без комментариев. Я был более высокого мнения о вас. На ваше, а как же Европа? Вы не поверите идёт индустриальная война - невидимого фронта. И прессой не подогревается. Но она есть. Так что можете тоже уже за печенушки скакать начинать. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2645
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:21
#12995
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Вот что важно:
1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2645
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:21
#12996
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Вот что важно:1. Вскоре из Дагестана в Израиль снова отправят детей на лечение2. И Израиль их дружелюбно примет3. И будет лечить4. Потому что в России их лечить не умеют5. И никому в Израиле даже в голову не придёт врываться в самолёты с криками "дагестанцы есть?!"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:03
#12997
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Цитата:
Гога:
=====Как сейчас ?

Норм

Цитата:
Карачун: религия, традиции всё это одного поля ягоды. ценностями должны быть рациональность и эффективность.
Поддерживаю
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:12
#12998
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8953
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:13
#12999
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он же **Я Русскииий**
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2645
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 01:22
#13000
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Цитата:
Гога:
Как сейчас ?

У меня и до этого всё норм было, да и не жаловался никто. :lol:
Цитата:
maxsaf:
Поддерживаю

Я нет, сегодня это рациональность и эффективность - завтра традиции! :lol: А после завтра опять взбредёт кому ни будь в голову, всё ещё лучше рационализировать и в итоге приобретём новые традиции - как сегодня смартфон, это уже болезнь, а ещё лет 20-30-ть назад ведь никто и представить не мог, что человечество так "заболеет".

Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции, чем такая электронная "эмансипация" 8-) :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
304
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 06:54
#13001
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Цитата:
Гога:
Кто ваши говорят что не было такого.

та я не помню уже, мид по-моему.
эту"информацию" же ещё наверное дня 3-4 назад стали жевать в иностранных сми, а может и того раньше. ну и, по-моему все-таки мид, выступили с опровержением.
а песков да, он даже выглядит так, будто ему виднее.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20903
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 10:14
#13002
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Цитата:
Эл-починно:
Как по мне, так лучше уж старые добрые традиции,

Далеко не все старые традиции - добрые.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:19
#13003
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Цитата:
111:
обычный КГБшник в


У них: ФСБ; у нас КНБ; КГБ - осталось, вроде в Белоруссии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5069
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:25
#13004
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Цитата:
Эл-починно:
Я был более высокого мнения о вас.

Цитата:
Эл-починно:
можете тоже уже за печенушки скакать начинать.


Давайте уточним: - есть народ Казахстана и есть власть Казахстана. Вы кого имеете ввиду про мнение и печенушки ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33275
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 11:42
#13005
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Цитата:
Эл-починно:
Вот что важно:

Где то я это уже видел..
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