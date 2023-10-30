Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47858
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 355
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
Цитата:
Я еще раз прошу Казахтелеком:По своему опыту скажу - Бесполезно. В итоге перешел на Билайн по Интренету (благо возможность есть выбирать у меня). Стало дешевле по итогу т.к. не стало оплаты за стационар.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 33272
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 11:09
Хотел уйти с казактелекома, говорят, уходите онлайн, само собой не смог, потом навесили какое то оптоволокно, сейчас попробую опять отказаться, телефон все равно не работает че то уже месяца три
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 139
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 11:26
С Казахтелекомом вообще сложно что то решить. Одним словом монополисты что хотят то и делают. Сейчас они отключают абонентам телефонные линии. Теперь домашний телефон работает через интернет. Им удобно не надо обслуживать телефонную линию. А абонентам? Надо ставить модем. И чтобы он постоянно был включён. Иначе телефон не работает. Свет отключили, телефон не работает. И ничего с ними не сделаешь. Им выгодно. Можно сказать берут деньги за телефон хотя я и так плачу за интернет. И могли бы сделать дешевле , так они еще подняли тариф с этого года.Мне например не нравится что модем включён днем и ночью. Но вариант только отключить телефон, но опять же тариф. Вообщем-то что сделали некрасиво пообещали льготные тарифы позаключали долгосрочные договора а потом перевели работу стационарного домашнего телефона через интернет. У нас так сделали
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1125
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 12:04
Тоже пытаюсь полгода спрыгнуть с их услуг, но они настойчиво начисляют долг и пеню, а договор можно расторгнуть только по завершению года. Короче бред какой - то. Достали конкретно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3303
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 12:58
Я был счастлив , когда уплатил долг и пеню и мирно разошёлся с Казахтелекомом. Грабители с большой дороги поддерживаемые государством.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5067
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 13:33
Цитата:
Это и есть государственная компания, она же в составе Самки.
Методы у них такие же как и у КазГазТрансКаймак - или как там они дразняться
saba:
Грабители с большой дороги поддерживаемые государством.
Грабители с большой дороги поддерживаемые государством.
Это и есть государственная компания, она же в составе Самки.
Методы у них такие же как и у КазГазТрансКаймак - или как там они дразняться
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6407
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
Отправлено: 30.10.23 - 13:58
Я официально написал заявление на отключение. Через полгода получил блокировки всех счетов. Какой-то нотариус из южной столицы выписал распоряжение за долги в телекоме. Моё возрожение некуда направить кроме электронной почты. Тут исполнитель засуетился, просто вынужден был оплатить,
и
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 31.03.12
- Сообщений:
- 73
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 31.10.23 - 02:06
На мне было два стационарных телефона, чтобы отказаться пришлось к ним походить, а это время и нервы. Чтобы расторгнуть договор надо прийти , как они мне говорили -день в день, заранее не брали заявление, пришлось сильно повозмущаться.,все таки приняли. Довольна, что ушла от их услуг. , перешла на билайн
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать