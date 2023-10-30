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[Исправлено: Гога, 30.10.2023 - 21:07]

-----Накануне в Алма-Ате открыли новый зал миротворческого центра, само ведомство существует с 2006 года для подготовки служащих по стандартам ООН .Накануне посольство США в Алма-Ате сообщило о церемонии «торжественного открытия нового конференц-зала в Центре миротворческих операций Казахстана». В этом принял участие посол США в Казахстане Дэниэл Розенблюм. Посольство подчеркнуло, что проект осуществляется при поддержке США для расширения возможностей Казахстана по подготовке международных отрядов миротворцев. «Соединенные Штаты гордятся тем, что сотрудничают с Казахстаном в интересах поддержания безопасности, процветания и мира», — говорилось в публикации .«Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение для развития миротворческой составляющей ВС Казахстана. Основная его цель — подготовка персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН», — заявили в казахстанском Минобороны, подчеркнув, что заведение не является «центром НАТО».