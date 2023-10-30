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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:02
#12976
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Цитата:
111:
свинячей шкуре.

------А чего же тогда свинину ешь ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:15
#12977
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Цитата:
maxsaf:
Читай, тебя касается:

-----Бесполезно !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:20
#12978
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----------------
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:23
#12979
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Цитата:
111:
Я Русскииий!

----Точно ? ----Ты уж определись - как ты себя идентифицируешь ? А то как то двояко получается ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:27
#12980
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-------------------------------------кому надо - тот поймет 8-) :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:27
#12981
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Цитата:
111:
Я русский!

----Так ты русский ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:28
#12982
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Цитата:
111:
Я Русскииий!

-----Точно ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33272
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:55
#12983
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Эх..
Уходит безвозвратно уже мое поколение..
Ну я к тому тоже готов..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 21:57
#12984
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Цитата:
111:
Эх.. Уходит безвозвратно уже мое поколение.. Ну я к тому тоже готов..


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 22:01
#12985
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Цитата:
maxsaf:

-------Я Русскииий! ------не сдаются !
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 22:44
#12986
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Цитата:
111:
Жаль, немка по моему.. Но некоторые немцы за хамас..

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Его слова о похищенной девушке приводит Welt.

«Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову», — заявил глава государства.

Lenta.ru

[Исправлено: maxsaf, 30.10.2023 - 22:46]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8951
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 22:50
#12987
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-----Накануне в Алма-Ате открыли новый зал миротворческого центра, само ведомство существует с 2006 года для подготовки служащих по стандартам ООН .Накануне посольство США в Алма-Ате сообщило о церемонии «торжественного открытия нового конференц-зала в Центре миротворческих операций Казахстана». В этом принял участие посол США в Казахстане Дэниэл Розенблюм. Посольство подчеркнуло, что проект осуществляется при поддержке США для расширения возможностей Казахстана по подготовке международных отрядов миротворцев. «Соединенные Штаты гордятся тем, что сотрудничают с Казахстаном в интересах поддержания безопасности, процветания и мира», — говорилось в публикации .«Центр функционирует с 2006 года как учебное учреждение для развития миротворческой составляющей ВС Казахстана. Основная его цель — подготовка персонала для участия в миротворческих операциях по стандартам ООН», — заявили в казахстанском Минобороны, подчеркнув, что заведение не является «центром НАТО».

[Исправлено: Гога, 30.10.2023 - 21:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 23:06
#12988
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Цитата:
Гога:

На телефоне весь сайт перекосило, скорее всего от ссылки. Можете переделать правильно?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:00
#12989
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Цитата:
Гога:
Накануне в Алма-Ате

наши говорят что не было такого. впрочем даже если бы и открыли что с того? опыт всякий хорош. как совершенно верно заметил saba если дать себе умственное усилие отвлечься от бекграунда того же гебельса, даже у него есть чему поучиться. хотя бы даже тому как делать не надо.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
303
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 31.10.23 - 00:04
#12990
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религия, традиции всё это одного поля ягоды. ценностями должны быть рациональность и эффективность.
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