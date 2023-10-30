Отправлено: - 20:50

Гога:

К нему то прислушиваются .Ну напиши ему напрямую . Слабо ? Как в

Цитата:Никто к тому, кто отправил убивать женщин и детей в Украину, к нему не прислушивается.Это грех, харам.И писать мне зачем ему?Если для тебя тот, кто отправляет мусульман убивать братьев своих, с которыми бок о бок рядом жили, пили воду с одного колодца, что то значит, то для меня это просто Сатана в свинячей шкуре..