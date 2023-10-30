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≡ "Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47858
"Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 30.10.23 - 12:14
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- Там место давно уже было определено под гостиницу, сейчас этим воспользовался инвестор, этот проект был одобрен МИД Казахстана как инвестпроект в сфере туризма, - сообщил Марат Жундубаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 19:36
#15
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Георгий, вторая статья с акиматом.
А по нашим гостиницам, слабо как то сходить и все сделать без акимов?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
595
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 20:25
#16
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Цитата:
111:
У вас же там Остров уже есть?

.....какой такой Остров????
Профайл
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