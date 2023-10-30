111: Русская земля, мы русские и с нами бог. Буряты где?
буряты на фронте боевый опыт получают чеченцы и дагестанцы на фронте татары на фронте казахи на фронте узбеки и таджики на фронте русские мужики из глухой провинции на фронте москва и питер в кофейнях, в ресторанах, в пабах модных рассуждают об русской империи о русском мире телеграм каналы ведут по телику выступают пропагандистами клеймят запад вообще ведут паразитирующий образ жизни
и это хорошо когда буряты и русские мужики вернуться с фронта злые в свои деревни и городки депрессивные злость отрыгнется именно на москвичей вагнер был первым звоночком вся россия по сути поддержала именно мятежников которые шли на москву громить столичных а в следующий раз вдруг решат что надо до конца идти?)) все империи заканчивают одинаково
когда римляне зажирели и перестали воспринимать военную службу как должное за них в легионы ушли воевать варвары из германцев потом этим легионам надоело защищать рим и они его спалили) когда зажирели монголы перестав ходить в походы и осев в китайских и персидских оазисах за них ушли воевать тюрки, персы и славяне потом тюркам, персам и славянам надоело защищать монгол и они развалили империю) теперь вот и русским лень воевать за свой же русский мир и свою же империю))) ну выродилась нация в военном плане-вполне нормальный жизненный путь вот чеченцы и буряты и рвутся на фронт к оружию ближе завтра они с этим оружием вернутся домой)))
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал неуместными выкрики «Аллаху Акбар» на незаконных шествиях. Его цитату приводит РИА Новости.
По словам муфтия, возвеличивание Аллаха уместно, когда есть весомый повод. «Это делается во время религиозных праздников в мечети или собраний, радостных событий в семье. Возгласы "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и манифестаций, как это случилось во время штурма аэропорта в Махачкале, непозволительны», — объяснил он.
Гога: К нему то прислушиваются .Ну напиши ему напрямую . Слабо ? Как в
Никто к тому, кто отправил убивать женщин и детей в Украину, к нему не прислушивается. Это грех, харам. И писать мне зачем ему? Если для тебя тот, кто отправляет мусульман убивать братьев своих, с которыми бок о бок рядом жили, пили воду с одного колодца, что то значит, то для меня это просто Сатана в свинячей шкуре..
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