НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:57
#12961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Русская земля, мы русские и с нами бог. Буряты где?

буряты на фронте боевый опыт получают
чеченцы и дагестанцы на фронте
татары на фронте
казахи на фронте
узбеки и таджики на фронте
русские мужики из глухой провинции на фронте
москва и питер в кофейнях, в ресторанах, в пабах модных
рассуждают об русской империи о русском мире
телеграм каналы ведут
по телику выступают пропагандистами
клеймят запад
вообще ведут паразитирующий образ жизни

и это хорошо
когда буряты и русские мужики вернуться с фронта злые в свои деревни и городки депрессивные
злость отрыгнется именно на москвичей
вагнер был первым звоночком
вся россия по сути поддержала именно мятежников которые шли на москву громить столичных
а в следующий раз вдруг решат что надо до конца идти?))
все империи заканчивают одинаково

когда римляне зажирели и перестали воспринимать военную службу как должное за них в легионы ушли воевать варвары из германцев
потом этим легионам надоело защищать рим и они его спалили)
когда зажирели монголы перестав ходить в походы и осев в китайских и персидских оазисах
за них ушли воевать тюрки, персы и славяне
потом тюркам, персам и славянам надоело защищать монгол и они развалили империю)
теперь вот и русским лень воевать за свой же русский мир и свою же империю)))
ну выродилась нация в военном плане-вполне нормальный жизненный путь
вот чеченцы и буряты и рвутся на фронт к оружию ближе
завтра они с этим оружием вернутся домой)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 18:32
#12962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, это сделал какой мир?
Кто отправил сюда в Украину головорезов из заградотрядов?




[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 18:34]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 18:33
#12963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разве не русский мир?
Может быть Чеченский?


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 18:39
#12964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отрезал гениталии украинским пленным и добивал кто, Бурятский мир?




Или у ВСЕХ этих миров есть нечто сплачивающее, некая общность, одна культура, один общий язык и это именно Русский мир?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20890
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 19:29
#12965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
⚡️Умер один из полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. @dagestanRD
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20890
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 19:30
#12966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Читай, тебя касается:

Цитата:
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев назвал неуместными выкрики «Аллаху Акбар» на незаконных шествиях. Его цитату приводит РИА Новости.

По словам муфтия, возвеличивание Аллаха уместно, когда есть весомый повод. «Это делается во время религиозных праздников в мечети или собраний, радостных событий в семье. Возгласы "Аллах акбар!" во время незаконных шествий и манифестаций, как это случилось во время штурма аэропорта в Махачкале, непозволительны», — объяснил он.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 19:32
#12967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Глава Координационного центра мусульман

Что что, а уж слова российского или русского или кого то там, якобы муфтия, на них мне Абсолютно наплевать!
Он для меня никто, обычный КГБшник в рясе..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 19:34
#12968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас Аллаху Акбар и Иншалла, говорят каждый раз.
А тот, кто запрещает это говорить, скорее всего не мусульманин..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:06
#12969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Абсолютно наплевать!

----Не утони сам в своем плевке ;-)
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:13
#12970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:16
#12971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он для меня никто,

-------Смешно ! К нему то прислушиваются .Ну напиши ему напрямую . Слабо ? Как всегда . Только здесь фонтанируешь бредом .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:17
#12972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас Аллаху Акбар и Иншалла, говорят каждый раз. А тот, кто запрещает это говорить, скорее всего не мусульманин

-----Сколько здесь двуличности !!!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8942
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:37
#12973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я русский!

----Ты уж определись - как ты себя идентифицируешь ? А то как то двояко получается ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33270
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:50
#12974
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
К нему то прислушиваются .Ну напиши ему напрямую . Слабо ? Как в

Никто к тому, кто отправил убивать женщин и детей в Украину, к нему не прислушивается.
Это грех, харам.
И писать мне зачем ему?
Если для тебя тот, кто отправляет мусульман убивать братьев своих, с которыми бок о бок рядом жили, пили воду с одного колодца, что то значит, то для меня это просто Сатана в свинячей шкуре..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20890
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 20:59
#12975
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: А что если они евреев пойдут искать в Москву?

Цитата:
Пока не государство не начнет снижать ценность религии в общественом сознании, так и будет. Нельзя одной рукой кормить волка, а другой пытаться надеть на него намордник.


[Исправлено: maxsaf, 30.10.2023 - 21:04]
Профайл
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS