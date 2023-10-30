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≡ Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами Аэропорт и Костанай-2 вновь отодвинули
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47858
Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами Аэропорт и Костанай-2 вновь отодвинули
Отправлено: 30.10.23 - 16:33
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Об этом сегодня, 30 октября, на аппаратном совещании сообщил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Журналисты напомнили главе города о том, что дорогу за 904 млн тенге планировали сдать до конца октября.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6407
Re: Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами...
Отправлено: 30.10.23 - 16:33
#1
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Любопытно узнать, этот недостающий один процент чтобы означало?
У нас на улице Сандригайло в Рудном летом кусочками сняли асфальт, всё лето объезжая эти островки чуть не столкнулся с другим авто. На последние теплые дни успели залатать, однако свеже уложенный асфальт буквально смыло первыми дождями.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1842
Re: Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами...
Отправлено: 30.10.23 - 17:54
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

По всему городу такая картина.Вся надежда на "зимний асфальт".
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
594
Re: Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами...
Отправлено: 30.10.23 - 19:26
#3
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Цитата:
КГСПС:
По всему городу такая картина.Вся надежда на "зимний асфальт".

....они до конца года деньги держали,сейчас осталось два месяца надо освоить осташиеся то на следуюший год финансы сократят если они останутся вот и приходиться в дождь ложить асфальт хотя технологии позваляют сегодня.
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