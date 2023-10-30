Отправлено: - 19:26

КГСПС:

По всему городу такая картина.Вся надежда на "зимний асфальт".

Цитата:....они до конца года деньги держали,сейчас осталось два месяца надо освоить осташиеся то на следуюший год финансы сократят если они останутся вот и приходиться в дождь ложить асфальт хотя технологии позваляют сегодня.