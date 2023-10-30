Отправлено: - 19:18

abaika95:

гостиницы в центре города должны быть а тут почти за город вынесли видать строят для гостей которым важно быть подальше)

Цитата:.....ЦУМ снести как кинотеатр Кустанай и наместе ЦУМа запихнуть отель слабо там под руку может и бывший дом быта попасть разгулятся если что можно.Да кстати вот в ПЧСТРе места много можно и унас в бермудском треугольнике устроить вокзал рядом аэропорт пожалуйста вся инфрастуктура транспортная.