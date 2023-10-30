Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами Аэропорт и Костанай-2 вновь отодвинули
Уложен на 99% - Сроки сдачи дороги между микрорайонами Аэропорт и Костанай-2 вновь отодвинули
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать