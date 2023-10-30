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≡ «Азиатская авантюра» Геннадия Ипатова - Как рудничанин проехал на мотоцикле 5 250 км по дорогам далекой Индии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47858
«Азиатская авантюра» Геннадия Ипатова - Как рудничанин проехал на мотоцикле 5 250 км по дорогам далекой Индии
Отправлено: 30.10.23 - 17:48
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Рудничанин Геннадий ИПАТОВ этой осенью вместе с друзьями отправился снимать южные города Казахстана для своего youTube-канала. Какого же было удивление его подписчиков, когда после пейзажей Алматы в его соцсетях появились красоты Индии. В Дели он прилетел один, чтобы осуществить свою давнюю мечту - повторить «Азиатскую авантюру» Алексея Коровина.
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1842
Re: «Азиатская авантюра» Геннадия Ипатова - Как рудничанин...
Отправлено: 30.10.23 - 17:48
#1
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То-то я смотрю куда-то пропал наш городской дизайнер. А оно вон чего.
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