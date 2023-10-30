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Рудничанин Геннадий ИПАТОВ этой осенью вместе с друзьями отправился снимать южные города Казахстана для своего youTube-канала. Какого же было удивление его подписчиков, когда после пейзажей Алматы в его соцсетях появились красоты Индии. В Дели он прилетел один, чтобы осуществить свою давнюю мечту - повторить «Азиатскую авантюру» Алексея Коровина.