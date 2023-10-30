Цитата:
111:
Русская земля, мы русские и с нами бог. Буряты где?
буряты на фронте боевый опыт получают
чеченцы и дагестанцы на фронте
татары на фронте
казахи на фронте
узбеки и таджики на фронте
русские мужики из глухой провинции на фронте
москва и питер в кофейнях, в ресторанах, в пабах модных
рассуждают об русской империи о русском мире
телеграм каналы ведут
по телику выступают пропагандистами
клеймят запад
вообще ведут паразитирующий образ жизни
и это хорошо
когда буряты и русские мужики вернуться с фронта злые в свои деревни и городки депрессивные
злость отрыгнется именно на москвичей
вагнер был первым звоночком
вся россия по сути поддержала именно мятежников которые шли на москву громить столичных
а в следующий раз вдруг решат что надо до конца идти?))
все империи заканчивают одинаково
когда римляне зажирели и перестали воспринимать военную службу как должное за них в легионы ушли воевать варвары из германцев
потом этим легионам надоело защищать рим и они его спалили)
когда зажирели монголы перестав ходить в походы и осев в китайских и персидских оазисах
за них ушли воевать тюрки, персы и славяне
потом тюркам, персам и славянам надоело защищать монгол и они развалили империю)
теперь вот и русским лень воевать за свой же русский мир и свою же империю)))
ну выродилась нация в военном плане-вполне нормальный жизненный путь
вот чеченцы и буряты и рвутся на фронт к оружию ближе
завтра они с этим оружием вернутся домой)))