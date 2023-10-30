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Русская земля, мы русские и с нами бог. Буряты где?

Цитата:буряты на фронте боевый опыт получаютчеченцы и дагестанцы на фронтетатары на фронтеказахи на фронтеузбеки и таджики на фронтерусские мужики из глухой провинции на фронтемосква и питер в кофейнях, в ресторанах, в пабах модныхрассуждают об русской империи о русском миретелеграм каналы ведутпо телику выступают пропагандистамиклеймят западвообще ведут паразитирующий образ жизнии это хорошокогда буряты и русские мужики вернуться с фронта злые в свои деревни и городки депрессивныезлость отрыгнется именно на москвичейвагнер был первым звоночкомвся россия по сути поддержала именно мятежников которые шли на москву громить столичныха в следующий раз вдруг решат что надо до конца идти?))все империи заканчивают одинаковокогда римляне зажирели и перестали воспринимать военную службу как должное за них в легионы ушли воевать варвары из германцевпотом этим легионам надоело защищать рим и они его спалили)когда зажирели монголы перестав ходить в походы и осев в китайских и персидских оазисахза них ушли воевать тюрки, персы и славянепотом тюркам, персам и славянам надоело защищать монгол и они развалили империю)теперь вот и русским лень воевать за свой же русский мир и свою же империю)))ну выродилась нация в военном плане-вполне нормальный жизненный путьвот чеченцы и буряты и рвутся на фронт к оружию ближезавтра они с этим оружием вернутся домой)))