Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...

Отправлено: - 12:55

Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование по вопросу распространенности недоедания в стране. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 октября, по итогам второго квартала 2023 года число домохозяйств в Казахстане, живущих на доходы ниже официально установленного ежемесячного прожиточного минимума в 40 600 тенге (эквивалент 80 евро. - Ред.) увеличилось со 135 200 до 177 800 семей. Зафиксирован также и значительный рост числа семей, живущих на грани нищеты. Их ежемесячные доходы оказались даже ниже стоимости продовольственной корзины, которая составляет 55 процентов от прожиточного минимума. В Бюро национальной статистики Казахстана отмечают, что число живущих ниже уровня бедности, с 2022 года стало больше в три раза. На данный момент речь идет о 9400 семьях.



.....первое что сделать побороть нищету и голод а затем отели крутые строить и разного вида хотелки праздные устраивать.В шахтах для горников безопасную ТБ не могут обеспечить.