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"Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
"Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47855
"Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 30.10.23 - 12:14
- Там место давно уже было определено под гостиницу, сейчас этим воспользовался инвестор, этот проект был одобрен МИД Казахстана как инвестпроект в сфере туризма, - сообщил Марат Жундубаев.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14341
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 12:14
в костанай переводят "российскую" кию
камаз уже потихоньку функционируют
говорят мерседес на подходе
путин едет через месяц договариватся сюда еще о чем то
хилтон быстро подсуетился с предложением о гостинице
чуют чуют коммерсы выгоду
не зря наши чехов с ледовым дворцом уделали значит
те хотели наглостью взять бабки и ниче не делать
им щёлкнули по носу
запад понял что теперь дела надо делать посерьезнее тут))
молодцы
камаз уже потихоньку функционируют
говорят мерседес на подходе
путин едет через месяц договариватся сюда еще о чем то
хилтон быстро подсуетился с предложением о гостинице
чуют чуют коммерсы выгоду
не зря наши чехов с ледовым дворцом уделали значит
те хотели наглостью взять бабки и ниче не делать
им щёлкнули по носу
запад понял что теперь дела надо делать посерьезнее тут))
молодцы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 20887
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 12:22
Цитата:
Вместе с 111 встречать пойдете, или только он?
abaika95:
путин едет через месяц
путин едет через месяц
Вместе с 111 встречать пойдете, или только он?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3303
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 12:53
Общага под мировым брендом. Цены будут соответствовать
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 12:55
Бюро национальной статистики Казахстана провело исследование по вопросу распространенности недоедания в стране. Согласно результатам исследования, опубликованным 11 октября, по итогам второго квартала 2023 года число домохозяйств в Казахстане, живущих на доходы ниже официально установленного ежемесячного прожиточного минимума в 40 600 тенге (эквивалент 80 евро. - Ред.) увеличилось со 135 200 до 177 800 семей. Зафиксирован также и значительный рост числа семей, живущих на грани нищеты. Их ежемесячные доходы оказались даже ниже стоимости продовольственной корзины, которая составляет 55 процентов от прожиточного минимума. В Бюро национальной статистики Казахстана отмечают, что число живущих ниже уровня бедности, с 2022 года стало больше в три раза. На данный момент речь идет о 9400 семьях.
.....первое что сделать побороть нищету и голод а затем отели крутые строить и разного вида хотелки праздные устраивать.В шахтах для горников безопасную ТБ не могут обеспечить.
.....первое что сделать побороть нищету и голод а затем отели крутые строить и разного вида хотелки праздные устраивать.В шахтах для горников безопасную ТБ не могут обеспечить.
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 12:57
Заместитель председателя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Казахстана экономист Айдар Алибаев сомневается, что правительству удастся обуздать инфляцию в ближайшее время. С изрядной долей недоверия он относится и к результатам исследования Бюро национальной статистики. По его мнению, статистические данные явно приукрашены. "Реальная жизнь намного хуже. Надо прямо говорить, что купить мясо не в состоянии уже полстраны. Я постоянно хожу на базар и вижу, что еженедельно на 20-30 процентов растут цены даже на сезонные овощи и фрукты. В то время, как доходы большей части населения находятся на уровне пяти, а то и десятилетней давности", - заметил в беседе с DW Айдар Алибаев.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1303
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 13:56
Да,гостишка хорошая нужна. Постоянно не хватает номеров. Всё занято.
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 13:59
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 14:08
Цитата:
....это из другой оперы....
111:
Неплохой у акима вкус..
Неплохой у акима вкус..
....это из другой оперы....
"Среднего уровня, но мирового бренда" - Строительство гостиницы Hilton прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 30.10.23 - 14:10
Цитата:
Ну она же хозяйка..
родом из Шанхая2022:
....это из другой оперы
....это из другой оперы
Ну она же хозяйка..
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 14:55
Ах, эта статья Георгия?
Вот уж никогда не смотрел..
Блин, ну очень замечательная и читаемая!
Вот уж никогда не смотрел..
Блин, ну очень замечательная и читаемая!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 584
Re: "Среднего уровня, но мирового бренда" -...
Отправлено: 30.10.23 - 15:16
Hilton Spa Hotel Narimanovka.
Выезд будет через колесные ряды? или дачи на наримановке?
Выезд будет через колесные ряды? или дачи на наримановке?
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