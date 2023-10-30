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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 864 из 864«1...862863864
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:15
#12946
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Кстати я как носитель русского языка и истории так же принадлежу к Русскому миру!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:20
#12947
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Я Русскииий!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:23
#12948
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А почему в России не поют я Бурят, или я Чукча?
Почему нет Бурятского мира и с бурятами Бог, или хантыйского какого нибудь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:30
#12949
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Кстати сейчас , вчера в России что творилось?
Там какой то мир отдельный, аварский?
А кто пригласил Хамас первым в мире в Кремль после 7 октября, кто спровоцировал, аварцы?
Как что то ьам, пварец занимает первые места по ММА, он русский, а как наоборот, он аварец и никакой не русский?
Вот это и есть чистой воды нацизм..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:34
#12950
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Я русский!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:37
#12951
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Я русский..
Как много в этом слове..
Какой широкий мир перед нами..

[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 14:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:42
#12952
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Русская земля, мы русские и с нами бог.
Буряты где?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:47
#12953
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О, Георгий Говоров появился, сейчас статью о нас напечатает!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 14:51
#12954
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Нет, обознался..
Статья про какой то несчастный суд, даже в запоздалом виде, нечитабельна наверно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:03
#12955
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Русский мир..

Русский мир — термин, используемый для обозначения культурно-цивилизационной, геополитической и религиозной концепции, подразумевающей объединение русскоязычного населения по всему миру.
При этом понятие «Русский мир» не имеет однозначного толкования и юридического определения. Отдельные исследователи, например, Марлен Ларюэль, определяют его как «Пустой знак» или термин без определённой трактовки, что позволяет политическим элитам закреплять за ним тот смысл, который выгоден в той или иной ситуации[1].

И читаем далее

Авторами современной концепции считаются так называемые «методологи» — члены Московского методологического кружка, занимающиеся разработкой СМД-методологии в 1990-х. Многие члены кружка были близки к политической элите России того времени. С 2008 года нарратив о необходимости построения и защиты «Русского мира» используется российским правительством в качестве внешнеполитической доктрины[2]. Концепция подразумевает объединение России, Белоруссии и Украины, а также усиление влияния в странах с большой долей русскоязычного населения, например, Прибалтике. В 2014 и 2022 годах доктрина «Русского мира» была использована российскими властями для оправдания вторжения на Украину[3][4].


То есть словосочетание "Русский мир" сделано для Оправдания войны в Украине..
Значит все таки там Русский мир пришел?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20887
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:07
#12956
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Цитата:
таноми52:
Что это, если не разжигание ненависти?

Это оно самое, разжигание и есть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19392
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:09
#12957
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Цитата:
maxsaf:
Это оно самое, разжигание и есть.


уголовная статья на это есть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33262
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:13
#12958
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Жаль, немка по моему..
Но некоторые немцы за хамас..


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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3669
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:14
#12959
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3669
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 15:21
#12960
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Цитата:
111:
Почему нет Бурятского мира и с бурятами Бог, или хантыйского какого нибудь


НИКОГДА не смей рассуждать о том, что неподсильно твоему разуму!
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