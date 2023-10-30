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Русский мир..Русский мир — термин, используемый для обозначения культурно-цивилизационной, геополитической и религиозной концепции, подразумевающей объединение русскоязычного населения по всему миру.При этом понятие «Русский мир» не имеет однозначного толкования и юридического определения. Отдельные исследователи, например, Марлен Ларюэль, определяют его как «Пустой знак» или термин без определённой трактовки, что позволяет политическим элитам закреплять за ним тот смысл, который выгоден в той или иной ситуации[1].И читаем далееАвторами современной концепции считаются так называемые «методологи» — члены Московского методологического кружка, занимающиеся разработкой СМД-методологии в 1990-х. Многие члены кружка были близки к политической элите России того времени. С 2008 года нарратив о необходимости построения и защиты «Русского мира» используется российским правительством в качестве внешнеполитической доктрины[2]. Концепция подразумевает объединение России, Белоруссии и Украины, а также усиление влияния в странах с большой долей русскоязычного населения, например, Прибалтике. В 2014 и 2022 годах доктрина «Русского мира» была использована российскими властями для оправдания вторжения на Украину[3][4].То есть словосочетание "Русский мир" сделано для Оправдания войны в Украине..Значит все таки там Русский мир пришел?