Отправлено: - 12:43

maxsaf:

Кто ваш противник? Кайрат? Да он безобидный, развлекается совсем без злости, даже шутит иногда, как ему кажется, смешно.

Цитата:Выше Алекс отмечал, что форумная эклектика, это вещ. Жалко, что она не всем понятна, не для средних умов, как говорится.Возможно в отдельных случаях он прав, только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и АлексПро средний ум, тоже не понятно. Серый пост, двойного назначения, смотря как интерпрерировать и трактовать.Типа понимают эклектику, у кого ум выше среднего или он упрекает граждан у кого ум ниже среднего. Это я по простому обьяснил.Вроде правильно разьяснил, чуть, сам не запутался 😂😂😂.