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Форумная эклектика
Форумная эклектика
Куратор темы: Маркс
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 11:57
Цитата:
alex_60:
он ведь так и не сделал мем с Карлсоном- ждем когда зажжужит и наливаем из пятилитровки.
он ведь так и не сделал мем с Карлсоном- ждем когда зажжужит и наливаем из пятилитровки.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:43
Цитата:
Выше Алекс отмечал, что форумная эклектика, это вещ. Жалко, что она не всем понятна, не для средних умов, как говорится.
Возможно в отдельных случаях он прав, только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс .
Про средний ум, тоже не понятно. Серый пост, двойного назначения, смотря как интерпрерировать и трактовать.
Типа понимают эклектику, у кого ум выше среднего или он упрекает граждан у кого ум ниже среднего. Это я по простому обьяснил.
Вроде правильно разьяснил, чуть, сам не запутался 😂😂😂.
maxsaf:
Кто ваш противник? Кайрат? Да он безобидный, развлекается совсем без злости, даже шутит иногда, как ему кажется, смешно.
Кто ваш противник? Кайрат? Да он безобидный, развлекается совсем без злости, даже шутит иногда, как ему кажется, смешно.
Выше Алекс отмечал, что форумная эклектика, это вещ. Жалко, что она не всем понятна, не для средних умов, как говорится.
Возможно в отдельных случаях он прав, только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс .
Про средний ум, тоже не понятно. Серый пост, двойного назначения, смотря как интерпрерировать и трактовать.
Типа понимают эклектику, у кого ум выше среднего или он упрекает граждан у кого ум ниже среднего. Это я по простому обьяснил.
Вроде правильно разьяснил, чуть, сам не запутался 😂😂😂.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:47
Цитата:
Только мы можем по старой дружбе сказать честно и прямо - Кайрат, сними ты этот пиджак с цветами, не позорься. Остальным либо пофиг, либо будут говорить "Вау, красотень", а думать совсем другое. Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2023 - 12:49]
Kairat stayer:
только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс
только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс
Только мы можем по старой дружбе сказать честно и прямо - Кайрат, сними ты этот пиджак с цветами, не позорься. Остальным либо пофиг, либо будут говорить "Вау, красотень", а думать совсем другое. Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь
[Исправлено: maxsaf, 30.10.2023 - 12:49]
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:57
Цитата:
На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д.
В общем мешай, сколько хочешь и как хочешь. Главное чтобы все граждане, в том числе читатели-достопочтенная публика и форумчане понимали. Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.
maxsaf:
Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую
Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую
На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д.
В общем мешай, сколько хочешь и как хочешь. Главное чтобы все граждане, в том числе читатели-достопочтенная публика и форумчане понимали. Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:59
Цитата:
Это понятно, но зато сможете быть модератором
Kairat stayer:
На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку
На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку
Это понятно, но зато сможете быть модератором
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:00
Цитата:
Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные, смотрю, делай .
Кстати, Виталий ты где, промежуточно оцени .
maxsaf:
Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь
Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь
Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные, смотрю, делай .
Кстати, Виталий ты где, промежуточно оцени .
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:02
Цитата:
Ну ладно, уговорили
Kairat stayer:
Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные
Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные
Ну ладно, уговорили
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:07
Цитата:
Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толька и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .
[Исправлено: Kairat stayer, 30.10.2023 - 13:09]
maxsaf:
Это понятно, но зато сможете быть модератором
Это понятно, но зато сможете быть модератором
Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толька и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. .
[Исправлено: Kairat stayer, 30.10.2023 - 13:09]
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 19389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:09
Цитата:
Анекдот из жизни.
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.
Kairat stayer:
Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.
Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.
Анекдот из жизни.
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:12
Цитата:
Хех, анекдот из жизни .
Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся 😂.
alex_60:
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.
Хех, анекдот из жизни .
Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся 😂.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:18
Цитата:
Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.
Kairat stayer:
Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся
Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся
Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:35
Цитата:
Хех-грех, даже чуть-чуть не прослезился.
Тоже мне Задорнов доморощенный, две строчки написал и сразу плакать требуешь 😂😂😂.
alex_60:
Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.
Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.
Хех-грех, даже чуть-чуть не прослезился.
Тоже мне Задорнов доморощенный, две строчки написал и сразу плакать требуешь 😂😂😂.
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