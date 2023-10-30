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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20885
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 11:57
#991
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Цитата:
alex_60:
он ведь так и не сделал мем с Карлсоном- ждем когда зажжужит и наливаем из пятилитровки.

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:43
#992
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Цитата:
maxsaf:
Кто ваш противник? Кайрат? Да он безобидный, развлекается совсем без злости, даже шутит иногда, как ему кажется, смешно.


Выше Алекс отмечал, что форумная эклектика, это вещ. Жалко, что она не всем понятна, не для средних умов, как говорится.

Возможно в отдельных случаях он прав, только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс :lol:.

Про средний ум, тоже не понятно. Серый пост, двойного назначения, смотря как интерпрерировать и трактовать.

Типа понимают эклектику, у кого ум выше среднего или он упрекает граждан у кого ум ниже среднего. Это я по простому обьяснил.

Вроде правильно разьяснил, чуть, сам не запутался 😂😂😂.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20885
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:47
#993
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Цитата:
Kairat stayer:
только два человека говорят, якобы мемы не смешные, вы и Алекс

Только мы можем по старой дружбе сказать честно и прямо - Кайрат, сними ты этот пиджак с цветами, не позорься. Остальным либо пофиг, либо будут говорить "Вау, красотень", а думать совсем другое. Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь ;-)

[Исправлено: maxsaf, 30.10.2023 - 12:49]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:57
#994
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Цитата:
maxsaf:
Кстати, Кайрат, откройте уже собственную ветку для мемов, будете там бастыком, сообщения пропускать или блокировать, очень советую


На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку, Как, последователь вождя мирового пролетариата товарищ Маркс отметил, в первом своем посте данной ветки, что эклектика-это микс, смешение всего и вся и. т. д.

В общем мешай, сколько хочешь и как хочешь. Главное чтобы все граждане, в том числе читатели-достопочтенная публика и форумчане понимали. Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20885
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 12:59
#995
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, нет нужды открывать новую ветку

Это понятно, но зато сможете быть модератором ;-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:00
#996
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Цитата:
maxsaf:
Так что, если надо что-то оценить, по чесноку - обращайтесь


Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные, смотрю, делай :oops:.

Кстати, Виталий ты где, промежуточно оцени :lol:.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20885
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:02
#997
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Цитата:
Kairat stayer:
Самый главный оценщик Виталий, он сказал,что мемы смешные

Ну ладно, уговорили :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:07
#998
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Цитата:
maxsaf:
Это понятно, но зато сможете быть модератором


Зачем? Любая ветка должна быть информативной, интересной для граждан и приносить пользу. Некоторые деятели пооткрывали по 4 и более веток, никакого толька и пользы не вижу, не особо интересные и. т. д. :-o.

[Исправлено: Kairat stayer, 30.10.2023 - 13:09]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:09
#999
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Цитата:
Kairat stayer:
Обсолютно не важно какой у них ум, средний, ниже или выше среднего, гении и.т.д.


Анекдот из жизни.
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:12
#1000
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Цитата:
alex_60:
Вовочке пришлось прервать обучение мемам , потому что подошла его очередь в ясельную группу.


Хех, анекдот из жизни :lol:.

Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся 😂.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19389
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:18
#1001
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Цитата:
Kairat stayer:
Хоть, написал бы, в каком месте фразы, нужно смеятся


Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4539
Форумная эклектика
Отправлено: 30.10.23 - 13:35
#1002
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Цитата:
alex_60:
Смеяться в данном случае грех,
Тут плакать надо.


Хех-грех, даже чуть-чуть не прослезился.

Тоже мне Задорнов доморощенный, две строчки написал и сразу плакать требуешь 😂😂😂.
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