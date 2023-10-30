Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...

Отправлено: - 11:26

С Казахтелекомом вообще сложно что то решить. Одним словом монополисты что хотят то и делают. Сейчас они отключают абонентам телефонные линии. Теперь домашний телефон работает через интернет. Им удобно не надо обслуживать телефонную линию. А абонентам? Надо ставить модем. И чтобы он постоянно был включён. Иначе телефон не работает. Свет отключили, телефон не работает. И ничего с ними не сделаешь. Им выгодно. Можно сказать берут деньги за телефон хотя я и так плачу за интернет. И могли бы сделать дешевле , так они еще подняли тариф с этого года.Мне например не нравится что модем включён днем и ночью. Но вариант только отключить телефон, но опять же тариф. Вообщем-то что сделали некрасиво пообещали льготные тарифы позаключали долгосрочные договора а потом перевели работу стационарного домашнего телефона через интернет. У нас так сделали