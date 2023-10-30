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≡ "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47853
"Казахтелеком", уберите стационарный телефон у меня!
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
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По стационарному телефону мне звонила только покойная мама. В 2020 году ее не стало, ковид забрал и аппарат этот замолчал. Сколько раз просил Казахтелеком, убрать у меня стационарный телефон. Они мне отвечают: у вас такой тариф, убрать не можем, да вы за него немного платите. Но, уважаемые, этот тариф сами вы и придумали, не я же! А это "немного" понятие относительное.
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5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
355
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 10:41
#1
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Цитата:
Я еще раз прошу Казахтелеком:
По своему опыту скажу - Бесполезно. В итоге перешел на Билайн по Интренету (благо возможность есть выбирать у меня). Стало дешевле по итогу т.к. не стало оплаты за стационар.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 11:09
#2
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Хотел уйти с казактелекома, говорят, уходите онлайн, само собой не смог, потом навесили какое то оптоволокно, сейчас попробую опять отказаться, телефон все равно не работает че то уже месяца три
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
139
Re: "Казахтелеком", уберите стационарный телефон у...
Отправлено: 30.10.23 - 11:26
#3
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С Казахтелекомом вообще сложно что то решить. Одним словом монополисты что хотят то и делают. Сейчас они отключают абонентам телефонные линии. Теперь домашний телефон работает через интернет. Им удобно не надо обслуживать телефонную линию. А абонентам? Надо ставить модем. И чтобы он постоянно был включён. Иначе телефон не работает. Свет отключили, телефон не работает. И ничего с ними не сделаешь. Им выгодно. Можно сказать берут деньги за телефон хотя я и так плачу за интернет. И могли бы сделать дешевле , так они еще подняли тариф с этого года.Мне например не нравится что модем включён днем и ночью. Но вариант только отключить телефон, но опять же тариф. Вообщем-то что сделали некрасиво пообещали льготные тарифы позаключали долгосрочные договора а потом перевели работу стационарного домашнего телефона через интернет. У нас так сделали
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