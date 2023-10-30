Отправлено: - 10:47

saba:

Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы



Может быть вы не заметили, что у нас выросло поколение готовое умереть за свою Религию!!!

Альхамдулиллах!!

Цитата:Настоящее безумие ещё впереди:Цитата:Это цитата из канала "Утро Дагестан", того самого, который руководил преступной группой, ворвавшейся в аэропорт в Махачкале с целью выявления евреев на прибывшем рейсе из Израиля.