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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:02
Цитата:
А он и будет молчать и выжидать, как в случае с Пригожиным, когда он со своими тик ток войсками застрял в пробке в Грозном..
Не дурак поди..
maxsaf:
Он пока молчит.
Он пока молчит.
А он и будет молчать и выжидать, как в случае с Пригожиным, когда он со своими тик ток войсками застрял в пробке в Грозном..
Не дурак поди..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:04
Видео было, как Кадыровцы зачищали подвал от нацистов.
Так вот, оператор уже сидел в подвале и снимал, как Кадыровцы с оружием в руках забегают внутрь этого же подвала!
Так вот, оператор уже сидел в подвале и снимал, как Кадыровцы с оружием в руках забегают внутрь этого же подвала!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:09
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:17
А этот хочет на него просто подать в суд
Активист Алексей Лахов обратился в центр «Э» с предложением проверить на экстремизм «военкора» Александра Коца, призвавшего убивать евреев в Газе и Киеве.
Но там, как и с Красовскии, призывающим сжигать украинских детей, как и с Гурулевым, призвавшим убить 20 процентов россиян, как и с Симоньян, которая термоядерную бомбу хотела на сибирь сбросить, врят ли что то будет..
Это война.
А на войне все средства хороши..
Активист Алексей Лахов обратился в центр «Э» с предложением проверить на экстремизм «военкора» Александра Коца, призвавшего убивать евреев в Газе и Киеве.
Но там, как и с Красовскии, призывающим сжигать украинских детей, как и с Гурулевым, призвавшим убить 20 процентов россиян, как и с Симоньян, которая термоядерную бомбу хотела на сибирь сбросить, врят ли что то будет..
Это война.
А на войне все средства хороши..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3301
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 09:30
Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 10:47
Цитата:
Настоящее безумие ещё впереди:
Цитата:
Может быть вы не заметили, что у нас выросло поколение готовое умереть за свою Религию!!!
Альхамдулиллах!!
Это цитата из канала "Утро Дагестан", того самого, который руководил преступной группой, ворвавшейся в аэропорт в Махачкале с целью выявления евреев на прибывшем рейсе из Израиля.
saba:
Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы
Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы
Настоящее безумие ещё впереди:
Цитата:
Может быть вы не заметили, что у нас выросло поколение готовое умереть за свою Религию!!!
Альхамдулиллах!!
Это цитата из канала "Утро Дагестан", того самого, который руководил преступной группой, ворвавшейся в аэропорт в Махачкале с целью выявления евреев на прибывшем рейсе из Израиля.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:09
Цитата:
А вот и добровольцы
Цитата:
111:
На 15 суток
На 15 суток
А вот и добровольцы
Цитата:
BRIEF:
Установлены более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию, — ГУМВД россии по СКФО.
В результате противоправных действий в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице, — МВД.
Установлены более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию, — ГУМВД россии по СКФО.
В результате противоправных действий в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице, — МВД.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:16
Цитата:
Что ты там увидел..
Ну приедут, наберутся боевого опыта, кто не погибнет, кто погибнет, за тех отомстят многочисленные братья..
Кстати, заберут то их, если заберут, охранять склады или в заградотряды, стрелять по своим..
Приличная работа..
maxsaf:
вот и добровольцы
вот и добровольцы
Что ты там увидел..
Ну приедут, наберутся боевого опыта, кто не погибнет, кто погибнет, за тех отомстят многочисленные братья..
Кстати, заберут то их, если заберут, охранять склады или в заградотряды, стрелять по своим..
Приличная работа..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:22
Цитата:
Кому?
111:
за тех отомстят многочисленные братья..
за тех отомстят многочисленные братья..
Кому?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:23
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:30
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:38
Спасибо, товарищи модераторы.
Хоть вы следите тут за порядком.
От души..
Мы тоже стараемся, но вот не получается иногда..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 11:39]
Хоть вы следите тут за порядком.
От души..
Мы тоже стараемся, но вот не получается иногда..
[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 11:39]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:47
Цитата:
Глубоко
111:
Спасибо, товарищи модераторы. Хоть вы следите тут за порядком. От души..
Спасибо, товарищи модераторы. Хоть вы следите тут за порядком. От души..
Глубоко
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