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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 862 из 862«1...860861862
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:02
#12916
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Цитата:
maxsaf:
Он пока молчит.

А он и будет молчать и выжидать, как в случае с Пригожиным, когда он со своими тик ток войсками застрял в пробке в Грозном..
Не дурак поди..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:04
#12917
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Видео было, как Кадыровцы зачищали подвал от нацистов.
Так вот, оператор уже сидел в подвале и снимал, как Кадыровцы с оружием в руках забегают внутрь этого же подвала!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:09
#12918
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 04:17
#12919
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А этот хочет на него просто подать в суд

Активист Алексей Лахов обратился в центр «Э» с предложением проверить на экстремизм «военкора» Александра Коца, призвавшего убивать евреев в Газе и Киеве.


Но там, как и с Красовскии, призывающим сжигать украинских детей, как и с Гурулевым, призвавшим убить 20 процентов россиян, как и с Симоньян, которая термоядерную бомбу хотела на сибирь сбросить, врят ли что то будет..
Это война.
А на войне все средства хороши..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3301
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 09:30
#12920
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Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 10:47
#12921
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Цитата:
saba:
Это всё безумие! Люди стали думать , что оружием можно решить все проблемы

Настоящее безумие ещё впереди:
Цитата:

Может быть вы не заметили, что у нас выросло поколение готовое умереть за свою Религию!!!
Альхамдулиллах!!

Это цитата из канала "Утро Дагестан", того самого, который руководил преступной группой, ворвавшейся в аэропорт в Махачкале с целью выявления евреев на прибывшем рейсе из Израиля.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:09
#12922
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Цитата:
111:
На 15 суток


А вот и добровольцы :lol:

Цитата:
BRIEF:
Установлены более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию, — ГУМВД россии по СКФО.

В результате противоправных действий в аэропорту Махачкалы пострадали 9 полицейских, они получили телесные повреждения, двое в больнице, — МВД.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:16
#12923
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Цитата:
maxsaf:
вот и добровольцы

Что ты там увидел..
Ну приедут, наберутся боевого опыта, кто не погибнет, кто погибнет, за тех отомстят многочисленные братья..
Кстати, заберут то их, если заберут, охранять склады или в заградотряды, стрелять по своим..
Приличная работа..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:22
#12924
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Цитата:
111:
за тех отомстят многочисленные братья..

Кому?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:23
#12925
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:30
#12926
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33238
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:38
#12927
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Спасибо, товарищи модераторы.
Хоть вы следите тут за порядком.
От души..
Мы тоже стараемся, но вот не получается иногда..

[Исправлено: 111, 30.10.2023 - 11:39]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20875
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 30.10.23 - 11:47
#12928
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Цитата:
111:
Спасибо, товарищи модераторы. Хоть вы следите тут за порядком. От души..

Глубоко ;-)
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