Отправлено: - 08:24

saba:

Просто надо оформить кондоминиум, если он ещё не оформлен и включить в него

Цитата:Он с 2005го года оформлен, а насосную никто не хочет брать на баланс, КТЭК тут конечно ни при чем, Костанай Су не хочет и город не хочет