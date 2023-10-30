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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20868
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 08:00
#2161
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Цитата:
111:
Костанай?

Почему спрашиваешь? Не помнишь где проснулся ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 08:08
#2162
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Цитата:
maxsaf:
Не помнишь где проснулся )

Чтобы узнать доброе оно или нет, нужно не помнить, что, будущее?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3301
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 08:14
#2163
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Цитата:
Добринцофф:
Теперь благодаря нашему самому гуманному суду

У нас суд основывается на римском праве, а не на прецедентном. Тут по хорошему есть инициатива людей и её реализация.
К ГАСКу это вообще отношения не имеет, притянули за уши. Скорее всего у кого то был выход на ГАСК, теперь отмываться будет. Просто надо оформить кондоминиум, если он ещё не оформлен и включить в него кусок земли , где стоит насосная, потом насосную желательно передать в управление КТЭК и забыть о этом.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3301
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 08:17
#2164
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Буря в стакане, так бы это я назвал! Даже на местные новости не тянет,если бы забугорные деятели из чувства мести не устроили эту бурю.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 08:24
#2165
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Цитата:
saba:
Просто надо оформить кондоминиум, если он ещё не оформлен и включить в него

Он с 2005го года оформлен, а насосную никто не хочет брать на баланс, КТЭК тут конечно ни при чем, Костанай Су не хочет и город не хочет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3301
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 09:06
#2166
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Ну так и надо оформить этот кусок земли и не тратить нервы и деньги на фигню.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20868
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 09:40
#2167
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Цитата:
saba:
Даже на местные новости не тянет,если бы забугорные деятели из чувства мести не устроили эту бурю.

Я, если вы помните, разбирался со шлагбаумами и ключами, а не с насосной станцией.
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