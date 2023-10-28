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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:44
#2146
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Цитата:
Добринцофф:
транслировались на всю область в прямом эфире,как сносили,как фундамент заливали

А что тут такого?
Ну насосную же не инопланетяне обновили?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:48
#2147
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Цитата:
Добринцофф:
них ОСИ я так понимаю земля оформлена как кондоминимум,

Хм..
Где Говоров со статьей?
Земля под насосной никаким кондо и всяким минимумом не оформлена по моему..
На на Гаски, не на Костанай Су, ни на кого вообще.
Как то так, надо точнее спросить, это в суде только выяснилось.
Но народ решил, что без насоса, который замерзнет зимой, он жить не будет и взял все в свои руки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:51
#2148
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Причем Гаск просто подал в суд на ОСИ, решив что это строит ОСИ, а не народ.
Это да, скорее Гаск купили с потрохами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 20:54
#2149
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У Гаска причем не было абсолютно никаких доказательств, кто строил и тд..
Просто пришли и выписали штраф на ОСИ.
Строил председатель, уборщик инвалид, и сантехник, которому наверно делать нечего и нет работы в трех многоэтажных домах..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5059
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 21:08
#2150
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Цитата:
Добринцофф:
Да,придерживаться буквы закона.


Давайте так: - вы во дворе своего котеджа устанавливаете, скажем насос, для полива огорода и деревьев и для технических нужд и ваш сын или дочь говорят: - пап ты делаешь что то не так, я подам на тебя в ГАСК, акимат, СЭС, пожарникам, РОВД, налоговую- нужное подчеркнуть. Вы им говорите: - это наши ВНУТРЕННИЕ дела и это решается тут во ДВОРЕ, а они ни в какую - сын говорит - я хочу во дворе организовать СТО, а дочь - ночной клуб, и ты со своим насосом нам мешаешь.
Абсурд ? ? Конечно - абсурд.
Везде должен быть - ЗДРАВЫЙ смысл, и тем более в элементарных вопросах ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ людей, таких как банальная подача воды на верхние этажи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 21:12
#2151
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И вот куда то странно исчезла статья о Гаске, суде, Говорова..
Очень странно.
На втором суде его уже не было, а оказалась там девочка какая то и то с другой газеты.
Статья тут не вышла, сейчас уже конечно смысла нет.
Но что то приключилось...
Почему то врач в срочной командировке, и своего пациента, которого начал было лечить, получается отдал врачу другой клиники?
Получается две клиники делят пациентов?
Странно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5059
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 21:14
#2152
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Цитата:
Добринцофф:
Я вот только не пойму за что


Заяву в ГАСК написал человек не живущий в этом доме и вообще не имеющий отношения ни к ОСИ ни к жильцам дома, так вроде я понял из слов 111. Тогда выходит его КТО то сильно попросил это сделать и ГАСК этот КТО то явно "мотивировал" на проверку и составления акта и выписку штрафа??
То есть : - проблему подняли на ПУСТОМ месте и раздули. И КТО то в этом заинтересован.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8933
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 21:26
#2153
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Цитата:
111:
зато был бы холодильник,

---Унитазы закончились ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8933
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 28.10.23 - 21:32
#2154
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111:
Кушать бежбар и пить чай и даже коньяк с соседями, это нарушение?[/qu
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9595
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.10.23 - 12:36
#2155
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Цитата:
ACROS:
Заяву в ГАСК написал человек не живущий в этом доме и вообще не имеющий отношения ни к ОСИ ни к жильцам дома

И что теперь,что это меняет?
Человек проявил гражданскую сознательность и сообщил в компетентные органы о нарушение закона.

Цитата:
ACROS:
То есть : - проблему подняли на ПУСТОМ месте

Как это на пустом?Там холобуда стоит на фундаменте без документов и разрешений.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9595
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.10.23 - 12:45
#2156
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Цитата:
ACROS:
Давайте так: - вы во дворе своего котеджа устанавливаете, скажем насос, для полива огорода и деревьев

Такая установка не требует никаких разрешений.Цитата:
ACROS:
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ людей, таких как банальная подача воды на верхние этажи

Теперь благодаря нашему самому гуманному суду в мире,под эту формулировку можно подогнать любое несанкционированное строительство.
Захотят несколько владельцев верхних этажей построить например себе гаражи прямо во дворе,снимаешь видосик что воды якобы нет,нанимаешь строителей и никого не спрашивая строишь небольшой гаражный кооператив на 5 гаражей,если начинаются проблемы кричишь во всех судах что это народ так решил, воды нет,почему в ОСИ " ценрпарк" можно а нам нельзя?

[Исправлено: Добринцофф, 29.10.2023 - 12:47]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3301
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.10.23 - 13:01
#2157
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Цитата:
ACROS:
абсурд.

Вы путаете разные вещи
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 29.10.23 - 21:52
#2158
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Не туман, а туманище..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
33233
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 07:24
#2159
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Ну что, доброе утро, Костанай?

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
20867
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 30.10.23 - 07:59
#2160
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Цитата:
111:
Бежбар кушали с мая, по сентябрь по моему.. А что? Это на мои личные деньги

Собранные за ключи от шлагбаума? :lol:
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